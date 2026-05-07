韓國瑜接見日台交流協會長隅修三 盼台日深化合作

立法院長韓國瑜今天接見「日本台灣交流協會」會長隅修三，韓國瑜表示，民間交流始終是推動台日關係最重要的基礎。台日作為彼此堅實夥伴，面對天然災害、能源安全及國際情勢變化等挑戰，更應持續深化合作、互相扶持，必能跨越各種難關。

立法院長韓國瑜今天在國民黨立委洪孟楷、民進黨立委邱議瑩及民眾黨立委洪毓祥等人陪同下，接見「日本台灣交流協會」會長隅修三等人，外交部「台灣日本關係協會」秘書長洪英傑、「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之等陪同與會。

韓國瑜表示，民間交流始終是推動台日關係最重要的基礎。根據日本政府觀光局（JNTO）統計，去年台灣旅客赴日本高達676萬人次，日本連續兩年成為台灣最大外國旅客來源，去年來台的日本旅客達148萬人次，雙邊觀光交流突破824萬人次，再創歷史新高，顯示台日人民互動日益緊密。

韓國瑜指出，去年台日雙邊貿易總額達848億美元，台積電於熊本縣設立晶圓廠，並已興建第2座廠區，預計未來10年可為九州地區帶來約23兆日圓經濟效益，充分展現台日產業優勢互補及高科技合作的堅實基礎。

韓國瑜表示，隅修三此行將前往台南出席「八田與一技師逝世84週年追思紀念會」。八田與一主導興建嘉南大圳與烏山頭水庫，對台灣農業發展與民生建設貢獻深遠，其精神至今仍深受台灣人民敬重與感念。

韓國瑜指出，隅修三曾公開表示「台灣是日本極為重要的夥伴與珍貴的友人」，台日作為彼此堅實夥伴，面對天然災害、能源安全及國際情勢變化等挑戰，更應持續深化合作、互相扶持，必能跨越各種難關。

隅修三表示，自去年接任會長後首次訪台，充分感受到台灣對日本的重視與友誼。此行主要目的之一為參加明天於台南舉行的八田與一技師追思紀念活動，十分欣慰日本人為台灣打造的基礎設施至今仍發揮貢獻。

隅修三指出，透過「日本台灣交流協會」的努力，台日雙方在經濟、能源與人員往來等領域皆持續深化合作。此次除訪問台北外，也將前往台南，未來盼有機會造訪高雄等城市，讓更多日本民眾認識台灣各地不同文化與魅力。

隅修三表示，台日同樣高度依賴中東能源，未來可在供應鏈韌性及能源安全等面向加強合作。期待台日未來在人工智慧、半導體及無人機等高科技領域深化交流與互相學習。