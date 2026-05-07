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淡江大橋機車道挨批過窄 交部指寬度合法：將監測橋面確保安全

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
淡江大橋設計成獨特的單塔斜張橋，就是為了保留淡水夕照，同時也跟淡水、八里的地形地貌融合。記者許正宏／攝影
淡江大橋設計成獨特的單塔斜張橋，就是為了保留淡水夕照，同時也跟淡水、八里的地形地貌融合。記者許正宏／攝影

淡江大橋串聯台61線、台64線及北海岸交通廊帶，縮短淡水八里間往返距離，預計5月12日通車，行政院長卓榮泰說，這是中央與地方共同合作推動公共工程的典範，這座全球最大跨距、單塔不對稱斜張橋，矗立在淡水河口，正是國家實力與文明最耀眼的新地標，遞出台灣新名片。

各界關注機車道過窄恐出現安全疑慮。交通部說明，機車道橫斷面符合2.5公尺規範，標線僅供指引，並非標線內距離變小就不合規；現已設有行控中心監測車道，並與地方建立聯防機制，若遇上事故也有應變方案，目前交通部、新北市府共完成五次演練，確保行車安全無虞。

近日多個路權團體與朝野民代都關注淡江大橋機車道似乎過於狹窄，國民黨新北市長參選人李四川也稱儘管設計圖畫2.5公尺，現場機卻只有1.5公尺，希望能從大橋中央分隔島處往外拓寬，並預留切口以利車禍救災應變。

對此，交通部次長陳彥伯今日在行政院會指出，公路設計規範要求機車道「橫斷面」最少要2.5公尺以上，淡江大橋合乎法規規定；針對外界批評，若加上標線後實際寬度僅1.5公尺，過度狹窄，他說，標線目的是指引行駛車輛如何安全通行，並非標線內的距離變小就不符合規定。

對於事故處理，陳彥伯表示，大橋開放通車前具備工程、執法、救護與交通管理考量，也設有行控中心監測車道使用狀況，如果發生相關事故或者壅塞，能立即啟動救援機制，與地方警察機關、消防單位聯合救援，行控中心相關人員將第一時間帶著機具到達事故現場，啟動聯繫機制。

陳彥伯說，公路局已辦理三場事故救援演練，新北市政府也辦理兩場，能藉此熟悉事故發生時如何快速有效救援。

考量事故救援有效性，陳彥伯指出，必要時會讓消防車行使主線汽車道，或從人型道、機車道共5公尺寬度進行救援，若發生事故造成回堵，員警到達現場會先從後方做管制，引導機車從後方脫離或走另外一個車道通行，相關應變方案都有具備。

陳彥伯重申，淡江大橋機車道設計符合法令規定，開始使用後，公路局會跟地方政府共同守護機車行駛安全，盼國人放心，一定會在安全無虞情況下開放機車族使用。

淡江大橋 卓榮泰 交通部

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