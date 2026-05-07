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台鐵行包車運輸動物遭質疑虐待 交通部允諾改善

中央社／ 台北7日電

民進黨立委林淑芬今天與動保團體舉行記者會，質疑台鐵行包車載運活體動物缺乏監管，讓動物長時間處於缺水、高溫，且不同物種混放，甚至是動物排泄物與死體共處，形同動物運輸煉獄，要求政府與台鐵改善。

出席記者會的農業部動保司副司長陳中興表示，動保法及動物運送管理辦法中，運送者也有管理責任，只要造成動物死亡或傷害，就可依法開罰。農業部願意跟交通部、台鐵共同討論，訂定指引。交通部公共運輸及監理司副司長廖謹志說，過去確實未注意到動物福利，會與農業部討論，在現有資源下進行檢討改善。

台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會上午在立法院與林淑芬舉行「四大皆空的生命快遞」記者會。

愛兔協會公共事務主任林樵指出，台鐵行包車舊稱「郵件行李車」，目前每天有6個莒光號車次，以附加車廂形式載送旅客攜帶的行李、農產品。繁殖商與貿易業者會為節省成本，也會利用行包車運送活體動物，但因缺乏監管，形同動物運輸煉獄。

林樵說，根據他們調查發現，運送籠具簡陋，車廂沒有溫控、通風，有鳥類卡在透氣孔，小倉鼠缺水而啃食結冰水沾濕的報紙，或不同物種混放，甚至分食死去的同伴，整籠活體隨意跟農產品疊放，排泄物跟死體共處。上述狀況已違反動物保護法中，不得騷擾、虐待，以及應注意其食物、飲水、排泄、環境及安全，並避免動物遭受驚嚇、痛苦或傷害等規定。

台灣動物社會研究會研究員高銘薇說，農業部應立即修訂動物運送管理辦法，將幼雛、幼畜及所有具商業買賣行為的脊椎動物納入管理，建立統一的全物種運輸設施與應遵循的動物福利標準，凡從事商業動物運輸的物流業者、司機及設施管理人員，必須受過動物行為與福利訓練並取得證照，落實全運程責任制，若無法做到，交通部應責令台鐵立刻終止行包車託運活體動物業務，回歸專業動物物流。

林淑芬表示，台鐵行包車管理仍停留在20世紀，運輸環境相當落後，放任生病動物跟農產食品混雜，恐淪公衛破口，且剛出生幼體在長途運輸中受苦壓迫，要求相關部會1個月內召開跨部會協商，找專家及相關團體共研對策及改善措施。

台鐵 林淑芬 動保法

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