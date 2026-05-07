交通部：淡江大橋機車道寬度合法 橋面監測確保安全

淡江大橋預計12日通車，外界質疑機車道過窄。交通部今天強調，機車道橫斷面車道寬度2.5公尺，符合法規，未來行控中心會監測橋面交通，適時聯繫地方警消排除事故、啟動救援，讓機車族安全無虞。

淡江大橋歷經國際競標、主橋段7次流標、經費調整及施工過程等挑戰，將於12日通車，交通部上午在行政院會報告淡江大橋建設推動成果。行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰感謝歷任總統、行政院長、交通部長、新北市政府首長及所有參與建設的部會與工程團隊，為民眾打造世界級的地標。

卓榮泰說，淡江大橋是全球最大跨距單塔不對稱的斜張橋，矗立在淡水河口，正是台灣實力與文明最耀眼的新地標，也是台灣最新的一張名片，請交通部持續督導公路局及相關團隊完成通車整備，確保如期如質、安全通車。

根據交通部報告，淡江大橋為全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，主橋長920公尺、主塔高200公尺，施工過程面對強風、潮汐、海象及高空作業等多重挑戰，工程執行成果獲公共工程金安獎及金質獎雙特優肯定，橋面兼具快速公路、預留未來淡海輕軌、公車、機車、自行車及人行空間等多元運輸功能，是台灣首座公路及輕軌合一橋梁。

對於淡江大橋機車道被質疑過窄，交通部次長陳彥伯在記者會說明，淡江大橋機車道橫斷面車道寬度為2.5公尺，符合公路路線設計規範規定。外界指機車道寬度僅1.5至1.6公尺，是標線內空間，並非工程設計規範所認定橫斷面車道寬度規範。

他也說，淡江大橋設有行控中心監測車道使用情形，只要有事故或是壅塞，會適時啟動救援等機制，即時聯繫地方消防、警察機關，也會備妥拖吊機具等至現場排除事故。

至於外界關心機車道救援難度，陳彥伯說，考量救援有效性，救護車輛可利用鄰近主線車道，甚至視現場狀況運用自行車及人行空間協助人員救援。整體而言，淡江大橋機車道符合法規，公路局也會持續與地方合作，讓機車族在安全無虞情況下使用機車道。