快訊

立委質疑華視欠薪水向銀行融資 電視台發5聲明澄清

不用入獄！黃子佼「持有2341部性影像」賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

豪華郵輪驗出可人傳人漢他病毒 WHO澄清：全球風險低不用恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

交通部：淡江大橋機車道寬度合法 橋面監測確保安全

中央社／ 台北7日電

淡江大橋預計12日通車，外界質疑機車道過窄。交通部今天強調，機車道橫斷面車道寬度2.5公尺，符合法規，未來行控中心會監測橋面交通，適時聯繫地方警消排除事故、啟動救援，讓機車族安全無虞。

淡江大橋歷經國際競標、主橋段7次流標、經費調整及施工過程等挑戰，將於12日通車，交通部上午在行政院會報告淡江大橋建設推動成果。行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰感謝歷任總統、行政院長、交通部長、新北市政府首長及所有參與建設的部會與工程團隊，為民眾打造世界級的地標。

卓榮泰說，淡江大橋是全球最大跨距單塔不對稱的斜張橋，矗立在淡水河口，正是台灣實力與文明最耀眼的新地標，也是台灣最新的一張名片，請交通部持續督導公路局及相關團隊完成通車整備，確保如期如質、安全通車。

根據交通部報告，淡江大橋為全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，主橋長920公尺、主塔高200公尺，施工過程面對強風、潮汐、海象及高空作業等多重挑戰，工程執行成果獲公共工程金安獎及金質獎雙特優肯定，橋面兼具快速公路、預留未來淡海輕軌、公車、機車、自行車及人行空間等多元運輸功能，是台灣首座公路及輕軌合一橋梁。

對於淡江大橋機車道被質疑過窄，交通部次長陳彥伯在記者會說明，淡江大橋機車道橫斷面車道寬度為2.5公尺，符合公路路線設計規範規定。外界指機車道寬度僅1.5至1.6公尺，是標線內空間，並非工程設計規範所認定橫斷面車道寬度規範。

他也說，淡江大橋設有行控中心監測車道使用情形，只要有事故或是壅塞，會適時啟動救援等機制，即時聯繫地方消防、警察機關，也會備妥拖吊機具等至現場排除事故。

至於外界關心機車道救援難度，陳彥伯說，考量救援有效性，救護車輛可利用鄰近主線車道，甚至視現場狀況運用自行車及人行空間協助人員救援。整體而言，淡江大橋機車道符合法規，公路局也會持續與地方合作，讓機車族在安全無虞情況下使用機車道。

淡江大橋 交通部 李慧芝

延伸閱讀

淡江大橋機車道疑慮 交通部：設計合乎規定

五股交流道北出台64匝道拓寬明上午6時通車 因應淡江大橋提前半年完工

淡江大橋通車倒數 新北推水陸聯運新玩法

提前半年 國1五股交流道北出台64匝道拓寬5/7通車

相關新聞

鼓勵不分性別投入家庭 政院：育嬰留停津貼雙親可各多領1個月

母親節將至，行政院長卓榮泰今日向擔任母職的國人表達敬意與感謝。為鼓勵不分性別投入家庭照顧，政府正積極修法，新增雙親請滿6個月的育嬰留停津貼後，可以各再多請領1個月的留停津貼；至於何時修正「就業保險法」

美濃大峽谷條款出爐 盜採砂石營利可關5年罰5千萬 致人死傷處無期徒刑

為遏止非法採取土石，行政院會今日通過「土石採取法」修正草案，將函請立法院審議。修法將未經許可採取土石的罰鍰上限提高至1000萬元，針對意圖營利者，增訂5年以下有期徒刑，得併科最高5000萬元罰金；如因

國泰醫院奪3項ESG大獎 AI減輕醫護負擔、年減碳400噸

面對全球淨零浪潮與醫療人力壓力雙重挑戰，醫院不只拚醫療品質，更掀起一場「永續轉型」競賽。國泰醫院今年在「2026遠見ESG醫療永續獎」中表現亮眼，從全台78件參賽專案中脫穎而出，一舉拿下「綜合績效」楷

淡江大橋機車道挨批過窄 交部指寬度合法：將監測橋面確保安全

淡江大橋串聯台61線、台64線及北海岸交通廊帶，縮短淡水八里間往返距離，預計5月12日通車，行政院長卓榮泰說，這是中央與地方共同合作推動公共工程的典範，這座全球最大跨距、單塔不對稱斜張橋，矗立在淡水河

200萬桶原油進港了！台塑君善輪成功突破戰火完成艱鉅任務

搭載200萬桶原油的台塑「君善輪」今年4月因美伊戰爭，被卡在荷莫茲海峽無法運出，最終利用暫時停火之際突破封鎖離開戰區，經一個多月航行，今天中午終能成功運抵雲林麥寮港，君善輪成功完成運油任務，台塑高層也

千億台61線南延高雄案2044年完工 台62延伸萬里盼7月啟動環評

交通部今日赴行政院會報告「台61線及台62線快速公路改善新建及延伸規劃進度」。針對台61線南延高雄，公路局預計8月啟動綜合規劃跟環評，經費粗估近1200億元、2044年完工；台62線西延萬里估2035

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。