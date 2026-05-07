台61、台62線擴建加速 推估總經費逾3,000億元

行政院7日召開院會，聽取交通部報告「台61線及台62線快速公路改善新建及延伸規劃進度」。公路局預計8月啟動綜合規劃跟環評，經費粗估近1,200億元、2044年完工；台62線西延萬里估2035年完工、東延宜蘭串連國道5號經費估經費1,845億元、2043年完工。

台61線快速公路（俗稱西濱快速公路）為國內南北向三大高快速路廊之一，比肩於國道1號及國道3號，由於貫穿西部濱海，串連航空、港口重要設施。

行政院長卓榮泰指出，台61線（西濱快速公路）新北至苗栗有23處平交路口高架化工程，2026年5月起，逐年分5階段施工；另外，台61線鳳鼻至香山段，因與台15線共線，平面路口有19處號誌，且市區車流容易堵塞，透過高架化改善，全線可提升至快速公路等級，完備西部地區高快速公路網。卓院長指示交通部持續與新竹市政府溝通台68銜接方案，請內政部協助加速香山濕地核心區保育利用計畫分區變更作業，並請交通部加速完成環境影響評估調查及送審。

卓榮泰進一步指出，南部濱海地區因缺乏南北向快速道路，因此政府推動台61線南延至高雄地區，以完備南部濱海地區高快速公路網，紓解國1臺南至高雄路段車流。行政院已於今年4月10日同意可行性評估，請交通部加速啟動綜合規劃及環境影響評估作業，並於臺南安平港區等路段，與臺南市政府溝通協調，取得共識。

卓榮泰表示，因台2線在基隆市內長期壅塞，將推動台62線延伸至萬里優先路段新建工程，擴大北海岸高快速道路服務範圍，解決台2線基隆路段壅塞問題，請交通部依時程推動綜合規劃及環境影響評估作業，以早日動工通車。

至於臺北至宜蘭公路運輸，卓榮泰進一步表示，因國道5號無法提供貨運車行駛，且假日經常性壅塞，因此將推動台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城新建工程，完備臺北至宜蘭高快速路網。這是宜蘭鄉親多年期盼，請交通部依時程推動綜合規劃及環境影響評估作業，加強優化路線方案，以增加效益並降低成本。

交通部公路局長林福山報告指出，現行台61線約301公里，目前共有3項新建工程、2個規劃案，完成後總長將達353公里。最北的淡江大橋將於5月12日通車，新北至苗栗等23處路口共投入421.2億元，預計2030年陸續完成高架化，鳳鼻到香山斷鏈新建工程預計2034年完工。

林福山續指，再往南走，曾文溪橋連接台南市台江大道的工程，預計2028年完工；此外，政院已核定台61線南延高雄的可行性評估，公路局8月將啟動綜合規劃跟環評作業，經費粗估將近1,200億元，預計2044年完工。

林福山指出，西延新北萬里計畫希望今年7月提報環境部進行環評審查，2027年爭取建設計畫核定，2027年底在新北景美路會做先導工程，希望2035年完工。

林福山說，東延宜蘭串連國道5號，行政院已同意可行性評估，今年3月也委託辦理綜合規劃及環評作業，因該路廊長達約45公里，且規劃8個長短隧道穿越雪山山脈到頭城地區，路廊選擇挑戰極為艱難，推估工程約2043年完工、經費為1,845億元。