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200萬桶原油進港了！台塑君善輪成功突破戰火完成艱鉅任務

聯合報／ 記者黃仲裕蔡維斌／雲林即時報導
君善輪今天中午在引水船引領進港，巨大航輪通過麥寮港的燈塔正式入港，連在堤防邊守候的媒體都很感動。記者蔡維斌／翻攝
君善輪今天中午在引水船引領進港，巨大航輪通過麥寮港的燈塔正式入港，連在堤防邊守候的媒體都很感動。記者蔡維斌／翻攝

搭載200萬桶原油的台塑「君善輪」今年4月因美伊戰爭，被卡在荷莫茲海峽無法運出，最終利用暫時停火之際突破封鎖離開戰區，經一個多月航行，今天中午終能成功運抵雲林麥寮港，君善輪成功完成運油任務，台塑高層也表欣慰，但對於君善輪如何成功突破封鎖，台塑十分低調「平安回來就好！」。

君善輪成功完成艱鉅任務，也為國內稍稍紓緩「油困」窘境，台塑將派員上船慰問船長及所有船員的辛勞，感謝他們冒險完成任務。

君善輪經一個多月航行，終於在昨天航抵嘉雲海域由南往北航行，除了前天和昨天風浪較大，今天上午海面平靜，君善輪仍依原定航程繼續往北推進，預定昨天中午進入麥寮港，但因麥寮港仍有亞善輪和崇善輪尚未完成卸貨。

君善輪只好在口湖外海盤旋幾圈，等待港內兩艘船完成卸貨離港，今天近午亞善輪終於完成貨並駛離港域，在口湖海域盤旋的君善輪於12時左右開始加速往北方的麥寮港推進，終在12時50分進港，成功完成戰火中萬里運油的任務。

經記者向台塑查證，台塑證實君善輪雖已進港但尚未靠近進入碼頭船席，預定明天漲潮讓油輪可以就定位後再進行卸貨。台塑將派員登船，慰問船上所有船員的辛勞。

台塑對於君善輪安全抵達麥寮港也表欣慰「平安回來最好」，但台塑對於君善輪均十分低調，台塑化總經理林克彥指出，台塑每個月約有7艘油輪運輸原油，每艘都可運200萬桶，君善輪只是其中一艘。

林克彥指出，目前也還有油輪在中東那邊，君善輪當時比較幸運，剛好在荷莫茲海峽口，才來得及離開，不過船員也很辛苦，如今船已抵達，將在一切妥善後會派員前往慰問。

君善輪今天中午在引水船引領進港，巨大航輪通過麥寮港的燈塔正式入港，連在堤防邊守候的媒體都很感動。記者黃仲裕／攝影
君善輪今天中午在引水船引領進港，巨大航輪通過麥寮港的燈塔正式入港，連在堤防邊守候的媒體都很感動。記者黃仲裕／攝影

君善輪今天中午在引水船引領進港，巨大航輪通過麥寮港的燈塔正式入港，連在堤防邊守候的媒體都很感動。記者黃仲裕／攝影
君善輪今天中午在引水船引領進港，巨大航輪通過麥寮港的燈塔正式入港，連在堤防邊守候的媒體都很感動。記者黃仲裕／攝影

君善輪今天中午在引水船引領進港，巨大航輪通過麥寮港的燈塔正式入港，連在堤防邊守候的媒體都很感動。記者黃仲裕／攝影
君善輪今天中午在引水船引領進港，巨大航輪通過麥寮港的燈塔正式入港，連在堤防邊守候的媒體都很感動。記者黃仲裕／攝影

君善輪今天中午在引水船引領進港，巨大航輪通過麥寮港的燈塔正式入港，連在堤防邊守候的媒體都很感動。記者黃仲裕／攝影
君善輪今天中午在引水船引領進港，巨大航輪通過麥寮港的燈塔正式入港，連在堤防邊守候的媒體都很感動。記者黃仲裕／攝影

君善輪今天中午在引水船引領進港，巨大航輪通過麥寮港的燈塔正式入港，連在堤防邊守候的媒體都很感動。記者黃仲裕／攝影
君善輪今天中午在引水船引領進港，巨大航輪通過麥寮港的燈塔正式入港，連在堤防邊守候的媒體都很感動。記者黃仲裕／攝影

荷莫茲海峽 台塑 麥寮

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