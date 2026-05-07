總統直選30周年 總統府推出紀念版乖乖、郵票

適逢台灣總統直選屆滿30周年，總統府7日召開「總統直選30周年」系列活動公布記者會，說明相關系列活動及總統府大開放參觀活動內容。秘書長潘孟安、副秘書長何志偉及鄭俊昇均出席記者會，代表總統府歡迎國人朋友共同見證台灣民主制度的里程碑。

潘孟安致詞表示，今年是台灣1996年首次總統直選屆滿30周年。許多年輕人可能忘了這段歷史，以為民主投票是與生俱來的。實際上，民主轉型過程歷經幾十載的努力，從專制威權統治、戒嚴到解嚴，很多人在街頭拋頭顱灑熱血，爭取言論自由和解除黨禁，才有一系列的民主運動。

潘孟安說，1996年台灣透過一人一票的民主制度，和平選出自己的總統，圓滿完成歷史性的第一次總統直選。不僅讓世界見證台灣邁入民主國家的里程碑，也確立民選總統及其政府團隊的正當性、合法性與民主性。

潘孟安提到，30年前總統直選投票的前夕，中共試射飛彈並飛越台灣領空，台海曾面臨嚴峻危機。然而，台灣人民不畏懼威脅與恫嚇，仍紛紛堅定地走向投票所，共同完成台灣歷史上第一次總統直選。

潘孟安指出，總統直接民選具有三項重大意義。

第一，主權在民，凸顯人民才是國家的主人，可以決定每一任的國家領導人。第二，確立台灣民主制度的重要里程碑，30年來，無論由哪個政黨執政，都需要透過人民的選票取得合法政權，共同遵守民主制度與程序。第三，經歷30年的民選投票制度，讓全世界見證台灣是印證主權在民的最佳典範，也成為亞洲的民主新燈塔。

適逢總統直選30周年，總統府特別規劃一系列活動。發言人郭雅慧說明，活動包括三大主軸。

第一，總統府將於5月9日大開放日正式推出「1996.03.23－時代的分水嶺」系列特展，主題為「民主台灣的第一張選票：第一次總統直選與台海飛彈危機」，帶領大家重返30年前台灣人民首次以選票選出總統的歷史時刻，也回顧當時台灣在台海飛彈危機下，依然堅定完成民主選擇的過程。

第二，「民主歷史補課」系列活動也將同步展開。首先，5月9日上午10時將邀請民主運動影像紀錄者邱萬興主講「總統民主直選30年的歷史記憶」專題；此外，6月6日上午10時則邀請二二八事件紀念基金會執行長藍士博主講「選總統從來就不簡單！戰後台灣民主發展的側面觀察」專題。

第三，「總統府音樂會」今年由總統府與文化總會共同舉辦，主題為「民主台灣 南風暖歌」，將於5月23日在屏東縣立體育館登場。活動將透過音樂表演，唱出屬於台灣人民的歌曲，邀請大家一同感受民主台灣的溫度。

郭雅慧提到，5月9日總統府大開放日活動也準備了彩蛋，包括限量發送「總統直選30周年紀念版乖乖」，當天民眾在總統府也可以現場製作「個人化郵票」；另外， 5月20日總統、副總統就職周年當天發行「總統直選30周年紀念郵票」，以最具歷史感的形式，一起紀錄台灣民主的重要時刻。