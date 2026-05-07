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國家棒球訓練基地啟用 賴總統盼台灣棒球再創高峰

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統出席「國家棒球訓練基地揭牌啟用典禮」。總統府／提供
賴清德總統出席「國家棒球訓練基地揭牌啟用典禮」。總統府／提供

賴清德總統7日赴台南出席「國家棒球訓練基地揭牌啟用典禮」。他表示，這是對台灣棒球發展歷史性的重要時刻。盼持續培育更多優秀選手，讓台灣棒球再創高峰，也讓世界看見台灣。

賴總統致詞指出，台灣棒球運動從基層開始，從少棒、青少棒、青棒到成棒與職業棒球，多年發展的歷史都有優異成績，近年來更在國際賽事上有傑出表現，這些成果都是球員努力、教練投入與球迷支持，一棒接一棒累積而成。

賴總統提到，台南不僅是文化古都，也是科技新城，更是一座棒球城市。過去台南巨人少棒隊在美國賓州威廉波特舉辦的世界少棒賽中表現傑出，許多台灣民眾都曾守在電視機前，為為國爭光的台灣小將加油，這段過程歷歷在目，是一段很快樂的時光。

賴總統表示，他擔任台南市長期間，曾因看到國家代表隊在國際賽事失利，深感台灣棒球必須再提升，因此與棒球界人士共同研議，希望透過改善硬體設施振興棒球運動。

在棒球界建議下，參考美國職棒春訓基地概念，選定現址興建亞太棒球訓練中心，公私協力共同打造完整複合式棒球園區，希望從基層開始，全面強化台灣棒球發展。

賴總統說，世界棒壘球總會（WBSC）理事長當時親自來台視察後，也高度肯定球場地點與整體規劃，認為若順利完成，將成為國際上數一數二的棒球場地。球場附近就是國立台灣歷史博物館，動態的棒球運動結合靜態文化景觀，是世界少有的漂亮球場。

他也說，當初推動亞太棒球訓練中心，也希望打造「東方威廉波特」，透過舉辦U12等國際賽事，帶動台南棒球觀光與城市發展。他並以棒球為比喻，表示自己是「先發投手」，前台南市代理市長李孟諺是「中繼投手」，現任台南市長黃偉哲則是「終結者」，共同完成這項重要建設。

賴總統也感謝運動部長李洋、國家運動訓練中心董事長林鴻道及相關團隊協力推動，讓原本市屬球場正式升格為國家棒球訓練基地。未來這個場地也將由中華民國棒球協會理事長辜仲諒的團隊接手營運，相信能讓場地發揮最大效益，進一步提升台灣棒球發展。

賴總統指出，未來除了提供台南市及全國棒球活動使用外，也希望持續舉辦各項國際賽事。期待未來能吸引國外球隊來台冬訓，深化國際交流。希望國家棒球訓練基地未來營運順利成功，持續培育更多優秀選手，讓台灣棒球再創高峰，也讓世界看見台灣。

棒球 賴清德 運動

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