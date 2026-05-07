千億台61線南延高雄案2044年完工 台62延伸萬里盼7月啟動環評

交通部今日赴行政院會報告「台61線及台62線快速公路改善新建及延伸規劃進度」。針對台61線南延高雄，公路局預計8月啟動綜合規劃跟環評，經費粗估近1200億元、2044年完工；台62線西延萬里估2035年完工、東延宜蘭串連國道5號經費估經費1845億元、2043年完工。

台61線快速公路（俗稱西濱快速公路）為國內南北向三大高快速路廊之一，比肩於國道1號及國道3號，由於貫穿西部濱海，串連航空、港口重要設施。

交通部公路局長林福山報告指出，現行台61線約301公里，目前共有3項新建工程、2個規劃案，完成後總長將達353公里。最北的淡江大橋將於5月12日通車，新北至苗栗等23處路口共投入421.2億元，預計2030年陸續完成高架化，鳳鼻到香山斷鏈新建工程預計2034年完工。

林福山續指，再往南走，曾文溪橋連接台南市台江大道的工程，預計2028年完工；此外，政院已核定台61線南延高雄的可行性評估，公路局8月將啟動綜合規劃跟環評作業，經費粗估將近1200億元，預計2044年完工。

台62線快速公路（俗稱萬瑞快速公路），是北部地區東西向重要的高快速路線之一，西起基隆安樂，東止新北瑞芳，鑑於北海岸觀光遊憩景點多，台2線基金公路平假日尖峰瓶頸問題嚴重，公路局前已完成台62線往西延伸萬里新路廊可行性研究，並獲行政院核定續辦綜合規劃。

林福山指出，西延新北萬里計畫希望今年7月提報環境部進行環評審查，2027年爭取建設計畫核定，2027年底在新北景美路會做先導工程，希望2035年完工。

考量台北到宜蘭間受限雪山山脈阻隔，運輸不便，國5假日壅塞及無法供貨運車行駛問題，催生台62線瑞濱往東延伸至宜蘭頭城的需求。

林福山說，東延宜蘭串連國道5號，行政院已同意可行性評估，今年3月也委託辦理綜合規劃及環評作業，因該路廊長達約45公里，且規劃8個長短隧道穿越雪山山脈到頭城地區，路廊選擇挑戰極為艱難，推估工程約2043年完工、經費為1845億元。