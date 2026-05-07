鼓勵不分性別投入家庭 政院：育嬰留停津貼雙親可各多領1個月

母親節將至，行政院長卓榮泰今日向擔任母職的國人表達敬意與感謝。為鼓勵不分性別投入家庭照顧，政府正積極修法，新增雙親請滿6個月的育嬰留停津貼後，可以各再多請領1個月的留停津貼；至於何時修正「就業保險法」，行政院發言人李慧芝說，盼儘速完成。

卓榮泰院會中指出，母愛有多元樣貌，無論是身為母親、父代母職、隔代照顧的祖父母、寄養家庭雙親、保母等都擁有母愛的偉大，正因此種韌性與辛勞，讓社會與家庭倍感溫暖且穩定。

卓榮泰指示，為讓民眾兼顧家庭、全心投入工作，因此政府打造性別友善職場，推出育嬰留停「以日申請」、家庭照顧「以小時申請」，協助需要工作的照顧者更有彈性，平衡家庭與工作生活。

另為鼓勵不分性別投入家庭，卓榮泰說，政府正積極修法，新增雙親請滿6個月的育嬰留停津貼後，可各再多請領1個月的留停津貼，盼使不分性別共同分擔家庭照顧工作，政府會持續推動各項性別平等價值及政策，讓性平友善環境落實到社會，讓母愛力量照顧到社會每個角落。

卓榮泰表示，為打造更完整家庭支持體系，長照十年計畫3.0今年上路，新的政策放寬喘息服務也提升夜間與緊急照顧的能量，為讓照顧者減壓。

現行育嬰留停津貼規範，父母每照顧一名子女，可各請領最長6個月的育嬰留職停薪津貼，並按被保險人留職停薪當月起前6個月平均月投保薪資發給6成，加上政府另外提供的2成育嬰留職停薪薪資補助，共發給8成的津貼及補助。