載運200萬桶原油君善輪近距現身了！航行月餘終在中午抵麥寮港登岸

台塑海運旗下的超大型原油輪（VLCC）「君善輪」裝載200萬桶原油，4月中旬突破美伊戰爭封鎖的荷莫茲海峽，預計今午抵達麥寮港，今早出現在距離麥寮港約10多公里的雲林口湖海域，在海上盤旋兩圈後，今午約12時30分龐大的油輪終於近距離現身，並往麥寮港前進。

載運200萬桶原油的君善輪今年4月間通過被封鎖的荷姆茲海峽，進入印度洋，一路行經麻六甲海峽，經一個多月航行，君善輪昨天航抵嘉義東石外海，為讓君善輪得以順利進港，麥寮港進行港域安全檢查，並待其他油輪離港後再進港。

本報記者駐守現場觀察，昨天下午六時君善輪從嘉義和雲林交界的海域緩緩往雲林麥寮方向推進並抵雲林口湖外海，離麥寮港已不遠，昨晚更一度航抵麥寮港，但今早又駛回口湖海域等候，停留在口湖外海附近。

麥寮港停靠兩艘台塑的亞善輪和崇善輪，其中亞善輪在今天9時開始移動駛離港域，騰出更多碼頭船席空間給大型船體的君善輪停靠。

今天中午12時30分君善輪加速往麥寮港推進，因台塑對於運油回台表示低調，部分媒體冒險守在麥寮港東側的防波堤守候，原本傳出明天才會進港，突然發現君善輪不斷接近港域，近距離現身。

直至中午12時50分終於進港。 隨後將進行卸貨作業，預計約需30小時以上才可完成，在海上漂一個多月的船員均可上岸休息了。