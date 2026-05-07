台灣人熱血50年 中華捐血運動協會：期待年輕世代也熱血

手術燈亮起，病人躺在手術檯上，現任中華捐血運動協會理事長、骨科權威侯勝茂回想四、五十年前，他還只是一位住院醫師，手術室裡血庫告罄，老師一聲令下，他立刻捲起袖子進行捐血。

侯勝茂感嘆道，在那個捐血觀念還不普及的年代，他比誰都清楚血液是極其珍貴，甚至是一門生意，早期靠著賣血換取金錢的「血牛」，非出自自願與愛心。

投入捐血運動多年，侯勝茂理事長心中始終有個願景：讓定期捐血成為全民的一種生活風氣。協會陸續出版了《小大人的血液課》及《身體之河》，透過科普教育，讓年輕一代理解血液的奧秘與價值。（圖片提供：中華捐血運動協會）

中華捐血運動協會倡導捐血救人的觀念超過50餘年，如今，台灣民眾無償捐血率已穩定維持在7%以上，位居世界前茅。這場從「有償」轉向「無償」的捐血觀念及制度變革，核心動力來自台灣人特有的「互助精神」，也展現台灣人文精神最溫暖的一面。日前，中華捐血運動協會榮獲2026第三屆聯經人文企業獎「社會關懷典範獎」的肯定，與其說是獎項，不如說是對協會半世紀堅持的致意。

捐血協會早期克難用廂型車載送護理人員及配備至各地採血。（圖片提供：中華捐血運動協會）

把熱血衝動轉變為持續的捐血文化

從一個需要靠熱血救急的年代；時至今日，是一個需要靠制度守護熱血的時代。

觀察台灣歷年捐血量，從創會第一年的3,817單位，到2023年的30萬6千單位，這不僅是成長曲線，也是捐血文化推動的軌跡。侯勝茂分析，此過程中，從醫療用血取得、管理的制度化與專業化，以及讓民眾相信捐血有益健康、捐出的血液被妥善使用，再加上長期社會捐血教育的推動，社會政治人物及知名藝人的帶動，「捐血一袋、救人一命」等宣傳標語深植人心，也讓愈來愈多人加入捐血行列，捐血也從「一次行動」，轉變成一種社會運動。

捐血不只是醫療行為，更是人與人之間最純粹的情感連結。侯勝茂從小被教導「善有善報」的思想，他認為，善報也許不一定回到自己，但可能在某個未來，落在家人或朋友身上，因此，許多捐血人常會說:「今天我捐血，明天也許救到的是自己或家人。」

他也認為，捐血不應是偶爾為之的熱血衝動，而該是規律的行動。捐血運動協會裡有一群很特別的人，我們稱之為「定期捐血人」（Regular Donor）。在每年農曆春節前夕，侯勝茂總是會前往各捐血中心巡視，除了慰勞第一線醫護人員，也親自向捐血者道謝。

每年除夕在基隆捐血站，侯勝茂一定會見到健美先生陳以和的身影。「他 60 歲了，在游泳池當救生員，身體壯，氣色極好。」他是一位捐血次數超過 2,000次的定期捐血人。且侯勝茂與陳以和均在捐血站前拍照留念、互道平安，像是不言而遇的約定，「我相信，血液是有溫度的，心也是。」

定期捐血 穩定血液供應

對捐血協會而言，鼓勵民眾定期捐血與分散捐血，十分重要，侯勝茂以2021年太魯閣號事故為例，當時發生後全台民眾湧向捐血站，但協會卻做了一個違反直覺的決定——呼籲民眾暫停捐血。

原因很簡單：血液是有生命的，它有保存限。血小板只能保存5天，紅血球最多35天。當捐血人捐血之後，還需間隔數週才能再次捐血，如果在同一時間大量捐血，可能會因血液集中太多，有過期而造成浪費的風險；但定期捐血，則有助於血庫血量的穩定性。

中華捐血運動協會配合醫療法，成立「醫療財團法人台灣血液基金會」，並建置了血液管理系統（BMS）與資訊智慧中心，詳實記錄各項關鍵流程的人、事、時、地、物，全程納入追蹤管理，除了能每天即時掌握各血型庫存狀況，也可以提升募血效率、減少資源浪費及穩定血液供應。

侯勝茂說，過去民眾需要透過宣傳海報、報紙或口耳相傳才知道捐血訊息，現在透過官方網站、社群媒體與 LINE，就能方便地查詢附近捐血站、捐血車的位置；甚至，捐血人透LINE「愛捐血」官方帳號，可以清楚知道自己的捐血次數、檢驗報告及間隔時間，也可以預約捐血，進而養成定期捐血的好習慣。

善用科技網路 精準捐血

然而，面對社會人口逐漸老化與少子化問題，中華捐血運動協會觀察到捐血量下滑的趨勢。侯勝茂認為，出生人口變少，捐血人口勢必減少；其次是醫療進步讓人活得更久，也讓「需要血的人」變得更多。過去，人們以為血液多用於車禍、災難那樣的瞬間；如今，真正大量用血需求，是那些長期與疾病共處的人，像是老年人、癌症患者及一生都需要輸血:如地中海型貧血患者。

在這樣的情況下，「精準捐血」成為新的方向。侯勝茂進一步分析，人的血液很複雜，不僅只有A、B、AB、O型和 Rh陽性/陰性簡單分類，如果輸血不精準，有可能造成血液的浪費。現在透過AI與大數據分析技術，能精準找到與最相容的捐血者，還能建立智慧化的血液需求預測模型與管理。

「科技是效率，人文是初衷。」他認為，面對未來的改變，捐血除了溫情訴求，更要有科技的支撐。中華捐血運動協會，近期也將建置「捐血服務 APP」，以提升與捐血人的互動功能，包括更精準預約捐血系統、個人化提醒機制，以及更即時的健康資訊回饋。當捐血變得更便利、更有參與感，才有機會吸引年輕世代加入。

協會每天早上八點會確認各中心的血品存量，一旦發現庫存不足，便會立即協調血品調撥機制，確保醫療用血供應充足。（圖片提供：聯經人文企業獎）

向下扎根 讓善被看見

另一方面，為了讓捐血文化「往下扎根」，中華捐血運動協會出版了適合小學生的漫畫《小大人的血液課》，以及針對高中、大學生的通識教材《身體之河 血液探索之旅》，希望從小開始，就能理解血液的奧秘與價值，當符合捐血年齡時，就參與捐血的行為。

有一次，侯勝茂看見一家祖孫三代一同來捐血，心中感到欣慰。他鼓勵年輕人，將「第一袋血」當作成年禮。他表示，如果有一位 18 歲的年輕人坐在我面前，我可能不會先談宏大的理念，只是會告訴他很簡單一件事情：「你的身體裡流動的血液，可能會挽救一條生命，甚至一個家庭。」當一個人能夠對社會負責及幫助他人，那是一種非常有意義的成長。

在推動捐血這條路上，有許多默默支持的力量，除了捐血人，還有企業捐款及捐贈捐血車，甚至有公司、宮廟固定舉辦捐血活動。侯勝茂笑說，自己最重要的工作之一，就是「大力為這些人鼓掌」。

台灣首部大型巡迴捐血車——「仁義號」捐血車，自民國66年開始作業至85年除役，共服務19年。（圖片提供：中華捐血運動協會）

「以前說為善不欲人知，但現在，我們也希望善可以被看見。」因為當「善」被看見時，它會從一個人，擴散到一群人；從一個習慣，慢慢形成一種文化。當一袋血，讓兩個原本陌生的人因此而連結，他們雖然不認識彼此，但卻共享著同一份溫度及善念。

「我不認識你，但是我要謝謝你。」這是侯勝茂對所有參與捐血行動的人，獻上最誠摯之感謝。