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潘孟安：總統直選30年 台灣成亞洲民主新燈塔

中央社／ 台北7日電

總統府今天舉行「總統直選30週年系列活動」記者會，總統府秘書長潘孟安表示，總統直選具有彰顯主權在民、確立民主制度、台灣成為亞洲民主新燈塔3大意義。總統府9日起將推出特展、音樂會、紀念郵票及市集等系列活動，邀請民眾共同回顧台灣民主發展歷程。

潘孟安表示，1996年台灣首次總統直選，屆滿30週年，許多年輕世代或許認為民主投票是理所當然，但台灣民主化其實歷經數十年艱辛轉型，從威權統治、戒嚴到解嚴，經過許多民主運動與人民犧牲奮鬥，才逐步爭取到言論自由、組黨自由及人民直選總統的權利。

他並說，1996年首次總統直選，不僅是台灣由間接選舉邁向民主國家的重大轉折，也向世界證明，台灣能以和平、民主方式完成政權產生，建立民選政府的正當性、合法性與民主性。

潘孟安表示，總統直選有3大意義，第一是彰顯「主權在民」，由人民決定國家領導人。第二是確立民主制度與和平政權輪替的民主遊戲規則。第三是透過30年來一次次民主選舉，讓台灣在亞洲成為民主的新燈塔，展現主權在民的最佳印證。

他並提到，30年前總統直選前夕，台海情勢一度緊張，中共進行飛彈試射威嚇台灣人民，但台灣人民並未因此退縮，仍堅定完成歷史性的首次直選，展現民主自由意志。

潘孟安表示，配合總統直選30週年，總統府將舉辦系列影音、影像及特展活動，中華郵政也將推出紀念郵票。邀請民眾於5月9日總統府開放日走進總統府，共同見證台灣民主發展歷程。

潘孟安 總統府

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