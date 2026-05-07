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與婦團慶祝母親節 鄭麗文：婦女姊妹成基層最大力量

中央社／ 台北7日電

為慶祝母親節，國民黨主席鄭麗文今天與多個婦女團體一同彩繪蛋糕，慶祝母親節。鄭麗文說，近年明顯感受到婦女姊妹的熱情積極參與，成為國民黨基層最強大的部隊跟力量；國民黨女性縣市長與立委表現優秀，成為國民黨最閃亮的招牌。

國民黨婦女部邀請各界婦女團體及台北市脊髓損傷協會，今天上午在中央黨部舉辦「彩繪慈暉、幸福向前」活動。鄭麗文也到場參與，與現場的媽媽們一同動手，以奶油彩繪蛋糕慶祝母親節。鄭麗文在彩繪蛋糕時，畫上愛心與Love Mom字樣，加上棉花糖、巧克力裝飾，獻給天下辛苦的媽媽們。

鄭麗文在致詞時表示，近年明顯感受到婦女姊妹的熱情積極參與，成為國民黨基層最強大的部隊跟力量。國民黨女性縣市長與立委表現優秀，不但撐起了國民黨的門面，更成為國民黨最閃亮的招牌。

鄭麗文也說，媽媽們一輩子無私付出跟奉獻，不求回報的愛是最偉大的，她要特別拜託大家，從今天開始多愛自己一點，多照顧自己一點，大家活得光鮮亮麗、發光發熱，走到哪裡都是國民黨的活招牌、活名片；大家也會感到國民黨變得不一樣，影響更多人喜歡國民黨、愛上國民黨。

鄭麗文表示，大家充滿善念跟正念，愛自己、愛家人、愛台灣，每一個人都是溫暖的小太陽，可以帶給台灣真正的正能量，提升台灣正向的價值，各位媽媽的力量才能夠真正的保衛這塊土地，然後造福所有的下一代。媽媽們快樂、台灣就快樂。

鄭麗文 母親節 中央黨部

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