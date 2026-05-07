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影／國家棒球訓練基地啟用 賴清德：任台南市長時是「先發投手」

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台南市長黃偉哲（左起）、賴清德總統，運動部長李洋、中華民國棒球協會理事長辜仲諒等人今天上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮。記者劉學聖／攝影
台南市長黃偉哲（左起）、賴清德總統，運動部長李洋、中華民國棒球協會理事長辜仲諒等人今天上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮。記者劉學聖／攝影

賴清德總統過去在台南市長任內推動規畫多年的國家棒球訓練基地今天啟用，象徵台灣棒球發展邁入新階段，賴總統今天上午特地親臨主持啟用典禮，園區內整合少棒、青少棒、成棒與訓練設施，形成完整國家級棒球培育基地， 象徵台灣國家棒球培訓體系邁向新里程碑。未來除成棒主球場由台南市府主導經營外，其餘6座球場，包括少棒正、副球場及相關附屬設施，將委由中華民國棒球協會營運管理，結合棒協國家隊組訓與國際賽事經驗，強化台灣棒球整體發展能量。

由運動部、國家運動訓練中心與台南市政府共同推動的「國家棒球訓練基地」，今天正式揭牌，儀式由賴清德總統、運動部長李洋 、辜仲諒及黃偉哲等人共同完成，象徵國家棒球代表隊訓練體系正式啟動新階段。賴總統致詞時回顧亞太棒球園區一路推動歷程，笑稱自己當年擔任台南市長時是「先發投手」，接任的前代理市長李孟諺是「中繼投手」，現任市長黃偉哲則是「終結者」，而接手經營基地的中華民國棒球協會理事長辜仲諒 ，更像是最後揮出全壘打的「強打者」，持續讓台灣棒球發光發熱，賴清德還幽默向辜仲諒喊話，詢問是否有意願未來再幫棒球場「加蓋屋頂變巨蛋」，台下的辜仲諒則頻頻露出笑容，互動輕鬆熱絡。

台南市長黃偉哲表示，國家棒球訓練基地不僅提升台灣棒球訓練與賽事環境，更將帶動地方觀光與運動產業發展，未來也將持續優化場館設施與交通動線。

賴清德總統（右）今天在民進黨台南市長參選人陳亭妃（左）等人陪同下，上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（右）今天在民進黨台南市長參選人陳亭妃（左）等人陪同下，上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮。記者劉學聖／攝影

賴清德總統（左起），運動部長李洋、中華民國棒球協會理事長辜仲諒等人今天上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮，互動熱烈。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（左起），運動部長李洋、中華民國棒球協會理事長辜仲諒等人今天上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮，互動熱烈。記者劉學聖／攝影

賴清德總統今天上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮。記者劉學聖／攝影

賴清德總統今天上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮。記者劉學聖／攝影

國家棒球訓練基地啟用。記者劉學聖／攝影
國家棒球訓練基地啟用。記者劉學聖／攝影

賴清德總統與貴賓今天上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統與貴賓今天上午出席國家棒球訓練基地啟用典禮。記者劉學聖／攝影

棒球 台南 賴清德

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