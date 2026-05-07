立院初審通過18歲公民權 建請修憲委員會同步修憲

立法院內政委員會今天初審通過公職人員選罷法、總統副總統選罷法修正草案，將投票年齡從年滿20歲下修為18歲。但因有待憲法法庭解釋，因此通過附帶決議，建請立法院修憲委員會，同步啟動18歲公民權修憲工作。

中華民國憲法第130條規定，中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權。朝野立委提案修正公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法，將選舉人年齡由20歲下修至18歲。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳列席，審查公職選罷法、總統副總統選罷法部分條文修正草案。

劉世芳在協商時表示，截至今年2月底，全台18歲到20歲的公民總共41萬1731人，屆時若要計算選舉人口還會再增加，其中70%集中在六都。

劉世芳說，至於是否有違憲問題，行政機關不是憲法的解釋機關，之前舉辦公聽會時，要不要修憲也各有立場。立法院已成立修憲委員會，是否修憲就以立法院職權來處理，內政部都尊重。

劉世芳表示，如果只單純修選罷法下修18歲公民權，「未來選舉上一定會有疑慮」，且不可能只由行政機關來做解釋，恐怕要到司法機關。

中選會選務處長王曉麟說，若選舉人年齡下修到18歲，估計會增加41萬人，涉及投票所設置、名冊編造等選務作業；今年選舉11月28日舉行，8月20日會發布選舉公告，若這之後才修法的話，還是會適用舊法。

經協商後，初審通過的公職選罷法、總統副總統選罷法條文明定，年滿18歲，有選舉權；另外，年滿18歲者也可為總統、副總統候選人之連署人。本次修法的施行日期，則由行政院定之。

會中也通過附帶決議，18歲公民權為當前世界潮流，立法院對選舉權年齡下修具共識，但18歲公民權涉及憲法第130條的憲法疑義，有待司法院憲法法庭解釋。為避免日後發生憲政爭議，建請立法院修憲委員會啟動修憲工程，同步展開18歲公民權相關修憲工作。

最後，內政委員會召委、國民黨立委廖先翔表示，公職選罷法、總統副總統選罷法併案審查完竣，提報院會討論前，需經黨團協商。