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美濃大峽谷條款出爐 盜採砂石營利可關5年罰5千萬 致人死傷處無期徒刑

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
為遏止非法採取土石，行政院會今日通過「土石採取法」修正草案。圖為高雄市美濃區傳出盜採土石，被挖出巨型天坑宛如「大峽谷」。(取材自臉書)
為遏止非法採取土石，行政院會今日通過「土石採取法」修正草案。圖為高雄市美濃區傳出盜採土石，被挖出巨型天坑宛如「大峽谷」。(取材自臉書)

為遏止非法採取土石，行政院會今日通過「土石採取法」修正草案，將函請立法院審議。修法將未經許可採取土石的罰鍰上限提高至1000萬元，針對意圖營利者，增訂5年以下有期徒刑，得併科最高5000萬元罰金；如因違法行為致人死傷，最高處無期徒刑、併科1億元罰金，同時強化沒入機制，阻斷違法擴大。

「高雄美濃大峽谷」案引發輿論譁然，經濟部去年底著手修改「土石採取法」第36條，加重處罰。根據修法草案，修法處罰的行為人，不限於實際從事採取土石行為者，也包含參與的地主、僱主、駕駛及相關人等，均得法重罰。

經濟部指出，過去罰則讓部分違法行為人認為即使遭到裁罰仍有利可圖，導致盜採行為持續發生，不僅破壞國土資源，更衍生公共安全風險。此次修法以「嚴懲不法牟利」及「強化環境恢復」為核心，具備「精準打擊、阻斷不法、環境恢復」三大效益，

修正重點共三項，第一，精準打擊不法牟利，增訂刑責加重處罰。除將未經許可採取土石罰鍰上限提高至1000萬元外，針對意圖營利的違法行為人，增訂處5年以下有期徒刑，並得併科最高5000萬元罰金；如因違法行為致人死傷，將依情節加重處罰，最高可處無期徒刑，並得併科1億元罰金。

第二，即時沒入（沒收）違法工具，有效阻斷不法行為。查處機關裁罰時，得當場沒入違法行為所使用的機械設備及載運車輛，立即阻斷違法持續擴大；對於意圖營利的違法行為，其使用的相關設備及車輛，不論所有權歸屬，一律強制沒收，以提高違法成本並防止再度流入不法用途。

第三，確立整復規範，促進環境安全恢復。違法場址整復使用的物料、實施方法及相關事項，將由中央主管機關會商相關機關後公告訂定，確保全國整復執行標準明確一致；並明定整復過程不得使用廢棄物，防堵二次污染，守護國土環境安全恢復。

美濃大峽谷 修法 經濟部

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