護理師國考 劉建忻：不會降低專業標準滿足人力問題

護理師人才流失，行政院長卓榮泰談及透過考題調整補充護理人才，引發討論。考試院秘書長劉建忻表示，辦國家考試不會降低專業標準滿足人力問題，所有專技證照考試一定以專業作為門檻，行政院或考試院都不會讓步。

5月12日是國際護師節，卓榮泰日前出席第15屆南丁格爾獎頒獎典禮時指出，為補充護理人才，政府持續精進多面向政策，像藉增加護理師考試次數，以及提升考試題目結構、品質與內容，避免考題過於偏門艱澀，提升護理師考試及格人數，「考古題也沒關係」，引發討論。

卓榮泰事後進一步解釋，外界是斷章取義引起誤會，政府始終尊重、感謝護理人員，也會持續精進人力政策等，絕不會降低護理人員專業知識。

立法院司法及法制委員會審查考試院及所屬主管機關115年度中央政府總預算案。

多名藍白立委關切，卓榮泰說兩度拜託考試院降低考題難度是否屬實。劉建忻表示，卓榮泰的說法稍微比較簡單，但相信原意不是這樣；考試院長周弘憲與轄下各部會首長，曾兩度與卓榮泰見面，首次是去年周弘憲剛上任時，曾至行政院拜會，討論兩院合作事項。

劉建忻表示，另一次是前陣子卓榮泰非常關心護理人力議題，因此邀請考試院討論，卓榮泰指出，民間反映認為考試有時會艱澀冷僻、甚至超過護理師核心職能範圍。

劉建忻說，考試院向卓榮泰說明，考選部與衛福部在此事已經合作一段時間，也請專業的護理師學會協助檢視考題如何對準初任護理師的核心職能，都有在進行中。

民眾黨立委陳昭姿質疑，是否基於卓榮泰指令調整考題，劉建忻說，當然不是，行政院與考試院多溝通，是近幾年考試院較大的轉變。

劉建忻強調，辦國家考試不會降低專業標準滿足人力問題，所有專技證照考試一定以專業作為門檻，不管行政院或考試院都不會讓步，卓榮泰主動安排與考試院討論醫事人力問題是正向的，兩院最怕不溝通。

國民黨立委許宇甄質疑，請託與關說只有一線之隔。劉建忻說，這不是關說，願意多溝通一定是好事；且行政院身為執業主管機關或用人機關，考試院仍希望用人主管機關告知需求，考試院當然是獨立決策系統，會參考用人機關、主管機關與各界、學界意見作綜合最好判斷，提升考試品質。

許宇甄詢問，115年度考選部新增護理師國家考試題目精進經費新台幣2821萬元，是否與卓榮泰所稱兩度請託有關。考選部長劉孟奇表示，這個計畫去年就已經討論，而且是考選部、衛福部、護理學會共同討論定案的計畫。

針對書記官、警察、土木技師也都缺人，未來是否可以因缺人就把考試變簡單。劉孟奇說，沒有，根據公務人員專技考試法，命題大綱需要主管機關、專業團體與考選部共同討論。