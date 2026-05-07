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卓揆兩度請託降護理師考試難度 考試院：有請學會檢視考題不要過艱澀

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今審查115年度考試院相關預算案。圖／擷取自國會頻道
立法院司法及法制委員會今審查115年度考試院相關預算案。圖／擷取自國會頻道

為解決護理人員短缺問題，行政院長卓榮泰已兩度請託考試院長與考選部降低護理師考試難度，引發熱議。考試院秘書長劉建忻今在立法院表示，卓揆意思不是說他下了指令，是拜託或轉達意見，考試院已請護理師學會協助檢視考題，且和衛福部討論。

立法院司法及法制委員會今審查115年度考試院相關預算案。民眾黨立委陳昭姿質詢時詢問，卓榮泰說兩度邀請、兩度拜託考試院降低試題難度，這是事實嗎？

劉建忻答詢表示，考試院長周弘憲跟考試院首長們和行政院長有兩次見面。第一次是考試院拜會行政院，討論兩院之間的一些合作事項，針對很多業務做了廣泛的意見交換；另一次是前陣子，周弘憲非常關心醫療人員的議題，特別請同仁安排，邀請考試院再去討論這件事情。

劉建忻表示，現場的討論可能跟卓榮泰的表達有些出入，他可能過於簡單地表達了。那天卓是說，他有聽到外面的一些意見，認為有時候考題比較艱澀、冷僻，甚至超過護理師核心職能的範圍。所以考試院說明「這樣的意見我們也有聽過。」

劉建忻說，事實上兩院之間，考選部跟衛福部針對護理師考試的處理已經進行一段時間，考試院也請護理師學會來協助檢視考題，怎麼樣能對準初任護理師的核心職能，不要過於艱澀。

陳昭姿問，所以考試院是基於行政院長的指令在調整嗎？劉建忻表示「不是，當然不是。」那天的過程就是這樣。當卓揆轉達了他所聽到的狀況的時候，考試院跟他說明，這件事已跟衛福部有相關討論，也請專業的護理師學會來協助檢視。

陳昭姿仍質疑，盡管出於善意，行政院長這個行為算不算毀憲亂政？如果不是卓榮泰自己爆料，大家都還不知道有這麼離譜的事。不過，劉建忻說，行政院跟考試院多溝通，這件事情是這幾年來比較大的轉變，且見面時都是兩位院長在，其實是平行溝通。

劉建忻 卓揆 卓榮泰

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