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突破荷莫茲海峽運回200萬桶原油的君善輪 今已航抵麥寮港外等待進港

聯合報／ 記者黃仲裕蔡維斌／雲林即時報導
搭載200萬桶原油突破荷莫茲海峽封鎖返抵台灣的台塑「君善輪」今早已航抵麥寮港外，等候進港。記者黃仲裕／攝影
搭載200萬桶原油突破荷莫茲海峽封鎖返抵台灣的台塑「君善輪」今早已航抵麥寮港外，等候進港。記者黃仲裕／攝影

台塑海運旗下的超大型原油輪（VLCC）君善輪裝載200萬桶原油，4月中旬利用美伊戰爭暫停之際，順利通過荷莫茲海峽，原本預計昨天（6日）抵達麥寮港，君善輪昨晚已緩緩往雲林推進，今早已出現在距離麥寮港約10公里的雲林海域，等待麥寮港完成相關進港作業後，預計中午進港。

美伊戰爭4月中旬暫時休兵，伊朗一度開放荷莫茲海峽，其中，載運200萬桶沙烏地原油的台塑海運（FPMC）旗下懸掛賴比瑞亞國旗「君善輪」（Fpmc C Lord），成為少數通過海峽的船隻之一。

君善輪於4月間通過被封鎖的荷姆茲海峽，進入印度洋，一路行經麻六甲海峽，經一個多月航行，君善輪昨天航抵嘉義東石外海，為讓君善輪得以順利進港，麥寮港進行港域安全檢查，並待其他油輪離港後再進港。

據本報記者觀察，昨天下午君善輪已從嘉義和雲林交界的海域緩緩往雲林麥寮方向推進，在下午約六時已航抵雲林口湖外海，離麥寮港已不遠，昨晚更一度航抵麥寮港，但今早又駛回口湖海域等候

今早君善輪仍未進港，等待相關作業完成後再由引水人領航進港，據了解，君實輪仍停留在麥寮港外，依原計中午左右才進港。

這次成功突破戰爭封鎖的君善輪，載回的兩百萬桶原油，預估可紓解國內約半個月的用油量，為因應戰爭，台塑化透過多方管道採購應變，但只能即時應急補充，很多國家目前都靠庫存支應，如果戰爭持續下去，全球原油供不應求，缺油問題還是存在。

荷莫茲海峽 伊朗 美伊戰爭

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