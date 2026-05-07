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政府信保挺赴美投資 5月底開放申請、涵蓋3面向

中央社／ 華盛頓6日專電

台美達成協議，台灣擴大對美投資除了企業自主投資，還包含政府透過信用保證方式，提供最高2500億美元融資額度。國發會主委葉俊顯今天在華府說，預計5月底開放廠商申請，資金用途涵蓋機器設備採購、充實營運金等3面向。

台美於1月簽署投資合作備忘錄。根據協議，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，一為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等；第2類則為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。

葉俊顯和經濟部長龔明鑫近日率團赴美參加2026年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA InvestmentSummit），並於今天下午在華府舉行台美供應鏈合作前景記者會。

葉俊顯在記者會表示，國發基金將提供有意赴美投資的台灣企業融資保證並公布相關細節。這項機制開發的目的在於協助台灣企業赴美投資，落實以台灣模式與美國供應鏈合作。

他指出，國發基金會邀集金融機構共同出資參與成立保證專款，提供金融機構辦理融資保證，資金用途涵蓋3個面向，包括提供企業採購機器設備等資本支出、充實營運金及從事發展產業的聚落。

葉俊顯表示，第一期將支持金融機構提供赴美投資企業約500億美元的融資額度，使用額度達到當期融資額度80%以上，將自動開啟下一期，逐步帶動台灣半導體、ICT產業等，在目前投資規劃的基礎上進一步擴大對美投資。

他說，這項機制可望在5月底開始接受案件申請。若台灣企業有意赴美投資且有融資需求，必須選一家參與這項機制的銀行遞出融資申請，由該銀行針對申請案件進行授信檢查，包括風險評估及財務狀況等，待審查完後，文件將遞交到融資保證中心進一步檢查是否符合申請資格。

葉俊顯指出，若符合申辦條件，申請案將送到融資審查委員會做綜合判斷，包括利率、貸款條件等。委員會邀集專家、學者、相關機關代表及公正人士組成，針對每個申請案件進行審查。

EMS 葉俊顯 國發會

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