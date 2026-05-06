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航空城居民聲請釋憲 內政部：嚴謹審議區段徵收

中央社／ 台北6日電
圖為航空城開發區安置街廓用地。聯合報系資料照片／記者鄭國樑攝影
圖為航空城開發區安置街廓用地。聯合報系資料照片／記者鄭國樑攝影

桃園航空城機場園區區段徵收案，被徵收居民聲請釋憲。內政部今天表示，對區段徵收啟動與範圍劃設，將依土地徵收條例公益性及必要性規定嚴謹審議，並非任意擴張；將持續關注釋憲審理進程，持續精進區段徵收制度。

桃園航空城機場園區區段徵收案，被徵收居民陳健和興訟敗訴定讞，今天在律師團陪同下聲請釋憲，控訴土徵條例違憲。陳健和說，原本他的村子非徵收範圍，政府強制徵收致幾乎滅村。

內政部晚間回應，區段徵收是土地整體開發方式之一，對於促進都市發展、改善居住環境及推動重大公共建設，具一定公益性與政策功能，例如北投士林科技園區、高雄城中城災後重建，或新竹等高鐵車站特定區，都是透過區段徵收整體開發。

內政部說，對於區段徵收啟動與範圍劃設，將依土地徵收條例公益性及必要性規定嚴謹審議，並依比例原則檢驗適當性及最小侵害性，並非任意擴張。另對個別土地不同意納入開發者，也將審慎評估剔除或替代方案可行性。同時也推動多元安置措施，以落實保障區內居民的居住權。

內政部指出，在桃園航空城開發過程中，交通部民航局及桃園市政府已依原聚落紋理規劃安置街廓並興建安置住宅，並以先建後拆方式，保障原住戶居住權益。有部分原要求排除區段徵收範圍的民眾，後續則要求再度納入徵收，顯見並非不當的開發計畫。

內政部表示，將持續關注釋憲審理進程，在未來辦理各項區段徵收案件審議時，也將嚴格審視需地機關是否踐行正當行政程序，包括與民眾充分溝通、具體回應意見。同時也將督促需地機關落實各項安置措施，以進一步強化保障居住權及財產權益。

航空城 區段徵收 土地徵收

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