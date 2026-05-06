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白色恐怖記憶日將至 行政院院區5/15開放特別導覽

中央社／ 台北6日電

行政院說，社群平台已成認識轉型正義的主要管道，追回不當黨產則是最讓人印象深刻的政策。而行政院所在地就是228事件不義遺址，因應519白色恐怖記憶日，5月15日政院將舉行特別導覽，可預約參觀。

行政院今天透過新聞稿表示，近期台灣社會掀起歷史省思浪潮，為擴大轉型正義議題社會能見度，行政院人權處與國家人權博物館、不當黨產處理委員會，於4月18日至19日在寶藏巖國際藝術村舉辦「2026獨書祭──書市集」並設置攤位，與超過400位民眾互動。

行政院表示，從民眾回饋可發現，社群平台已成為多數人認識轉型正義的主要管道，而追回不當黨產則是民眾印象最深刻的轉型正義政策。

行政院說，除此之外，人權處近期也從不義遺址導覽、公私協力及教育資源整備3個面向著手，使轉型正義得以不同管道觸及更廣泛的社會大眾。

行政院表示，在不義遺址導覽方面，於2025年9月頒布「不義遺址保存行動策略」，推動保存活化不義遺址，並使民眾得以實地踏查。行政院所在地就是228事件不義遺址之一，因應即將到來的519白色恐怖記憶日，行政院將在5月15日舉行特別導覽場次，由專人深入解說不義遺址歷史脈絡，歡迎民眾上網預約參觀（網址https://www.ey.gov.tw/Eyvisit/A2724644448C178D ）。

在公私協力方面，行政院人權處首度推出「記憶．想像．行動：轉型正義及人權行動孵化計畫」，預計8月29日及30日舉辦成果發表會，透過成果展示、交流活動、導覽及短講分享等方式，呈現民間各團隊行動提案。

在轉型正義教育資源整備方面，為使社會各界更便於取用國內外轉型正義相關教育資源，行政院人權處委託台灣共生青年協會完成資源盤點，彙整190項資源，涵蓋運用指引、影片導讀及教案，協助各界辦理轉型正義教育訓練或相關推廣活動（網址：https://www.ey.gov.tw/tjb/93E05D81DDAF6843）。

行政院人權處表示，明年適逢228事件80週年、解嚴40週年及促進轉型正義條例施行10週年等重要紀念節點，人權處將持續多元推動轉型正義，讓歷史記憶與人權教育融入日常，使民眾理解民主自由得來不易，並以此作為全民共同守護民主自由的起點。

轉型正義 行政院 國家人權博物館

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