藍綠立委考察台北港土方暫置 盼降低對八里衝擊

立法院內政委員會今天考察台北港收容及暫置營建土方情形，藍綠立委要求降低對八里的衝擊。民進黨籍立委蘇巧慧盼勿犧牲在地居民生活品質；國民黨籍立委洪孟楷籲建立空污噪音全程監測機制。

內政委員會今天考察台北港收容及暫置營建土方情形，在內政部政務次長董建宏陪同下，包括新北市長參選人蘇巧慧、國民黨籍立委洪孟楷、廖先翔及張智倫等人，都到場了解並聽取簡報。

蘇巧慧表示，過去營建廢棄土方處理不只造成地方環境很大負擔，土方去化也是新北市政府與業者十分頭痛的問題，因此中央積極協助地方，透過台北港填海造陸計畫解決短期困擾。

蘇巧慧說，期盼透過中央及地方的合作，降低進出台北港的動線安全和污染防治等問題。對在地民眾來說，減少對八里交通的影響是最重要的目標，新北市需負擔場域及道路的維護、修整，回饋金的機制如何運作？預算編列來源為何？是後續必須釐清事項。

洪孟楷表示，理解國家推動重大建設，土方去化確有其必要性，然而，相關作業不應犧牲地方居民生活品質。揚塵、噪音及重型車輛頻繁進出所帶來交通衝擊，對八里居民而言，都是切身且不容忽視的問題。

他表示，土方處理過程可能產生的空氣污染與噪音問題，應建立全程監測機制，並採取具體有效的防制作為，確保環境影響降至最低。對於土方處理所帶來的在地衝擊，相關單位應提出合理且具體的補償機制，落實「使用者付費」原則，使開發與環境、地方權益間取得應有的平衡，才能兼顧建設推動與地方民眾權益保障。