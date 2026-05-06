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軍公教調薪10%有譜？人事總處：往照顧基層方向考量

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人事總處：男性公務員育嬰留職停薪成長55.79%

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
人事總處統計，育嬰留停男公務員成長55.79%圖／本報資料照片。
人事總處統計，育嬰留停男公務員成長55.79%圖／本報資料照片。

因應少子化對策，政府推行職場友善生養計畫，行政院人事行政總處表示，育嬰留職停薪津貼自2021年7月1日實施至今，公務員請領津貼人次占生育給付61.65%，男性成長幅度高於女性，成長55.79%。2026年預算，公教人員育嬰留職停薪津貼加發補助1億7936萬元。

立法院司法法制委員會今天討論行政院人事總處暨所屬機構民國115年施政計畫及收支預算案。人事總處書面報告指出，配合行政院政策，推動育嬰留職停薪津貼加發補助措施，自2021年7月1日實施迄今，以加發補助實施前後四年之數據比較，請領育嬰留職停薪津貼人次占生育給付人次比率，由51.96%提升至61.65%。

人事總處說，領育嬰留職停薪津貼人次，男性成長幅度高於女性，男性核發人次，由2332人次增加至3633人次，成長55.79%，顯示政策有助提升公教人員申請育嬰留職停薪意願，營造公部門友善生養環境。

人事總處指出，2026年度施政計畫將持續配合行政院政策，推動公教人員育嬰留職停薪津貼加發補助措施，保障育嬰留職停薪者於育嬰留職停薪期間的經濟安全。

人事總處將依行政院核定的我國少子女化對策計畫2.0，2026年至2029年，辦理員工子女托育設施需求調查作業，請各機關依調查結果，規畫具體推動措施。

人事總處表示，配合行政院2026年1月1日擴大生育補助政策，女性公教員工請領公教人員保險生育給付加差額補助，每胎均達到10萬元，差額補助由人事總處編列預算支應，給予公教人員實質經費協助，減輕育兒壓力。

根據人事總處報告所附預算表，2026年公教人員婚喪生育及子女教育補助，共編列17億5633.9萬元，公教人員育嬰留職停薪津貼加發補助1億7936萬元，較上年度減列3280萬元。

公務員 行政院 育嬰留停

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