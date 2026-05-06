歡迎以色列國會跨黨派議員訪台 林佳龍：攜手提升民主夥伴連結與韌性

外交部長林佳龍5日晚間透過社群平台表示，在完成陪同總統賴清德出訪史瓦帝尼王國的外交任務後，隨即展開後續行程，並於5日下午陪同總統歡迎由以色列國會前議長利維（Mickey Levy）和友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）率領的以色列國會跨黨派議員訪團來台，他也盼未來有機會率團訪問以色列，以總合外交持續深化雙邊交流。

林佳龍指出，緊湊的行程表示台灣國際能見度持續提升，國際社會理解與支持台灣的聲音不斷增加。當更多國際友人願意走近台灣，彼此合作空間也隨之更加寬廣。

林佳龍表示，去年7月，杜伯斯基主席在以色列國會發起跨黨派連署支持台灣國際參與，利維前議長亦率先響應。賴總統向訪團表達感謝，並強調「台灣與以色列雖地理距離遙遠，但共享民主與自由等普世價值」，面對各自複雜的區域情勢，台以更需在韌性、安全與科技等面向相互學習。

林佳龍指出，去年以色列政府及國會訪台人數成長五成，雙邊商務與觀光交流持續升溫。以色列被譽為「新創之國」，台灣也正推動「AI新十大建設」，朝「人工智慧島」邁進，雙方在經貿與科技的優勢互補。期待透過全球合作暨訓練架構（GCTF）等平台，與以色列及理念相近國家，在數位發展、跨境犯罪防制、永續發展及醫療韌性方面深化合作。

林佳龍並回顧，他與賴總統過去分別擔任台中與台南市長期間，都曾應邀前往以色列出席「全球市長會議」，交流智慧城市治理經驗。林佳龍說，此次見到訪團成員之一、以色列國會議員卡茲（Ron Katz），也讓他回想起2018年率團訪問以色列、與貝塔提克法市簽署姐妹市協議的經歷；當時卡茲議員正擔任該市副市長，雙方多年後再度相逢，仍記得當年的互動情誼與回憶。

林佳龍也期待中東局勢穩定後，能有機會率團訪問以色列，以總合外交深化雙邊交流，並在新創科技、供應鏈韌性、農業、衛生醫療與學術合作等領域，持續推動互惠共榮的合作，攜手強化民主夥伴連結與韌性。