南非台灣嘉年華熱鬧登場 展現台灣文化魅力

南部非洲台灣同鄉會週末在普勒托利亞斐京華僑公學舉辦台灣嘉年華，當地民眾踴躍參與，現場人潮不斷，反映台灣文化在南非社會的擴散趨勢。

活動結合文化表演、市集與品牌展示，呈現台灣多元文化特色。節目包括佛光山南華寺天龍隊、三太子、「咱的臺灣」詩歌朗誦、扯鈴、小提琴、空手道及流行舞蹈等，吸引民眾駐足觀賞。

南部非洲台灣同鄉會會長卓銘德在受訪時感謝僑界團體齊心協力，使活動舉辦得有聲有色，展現「台灣熊勇」精神與團結力量，並持續推動台灣文化在南非發展。

駐南非代表廖文哲以中英文致詞表示，台灣文化兼容並蓄，透過嘉年華與在地社會互動，有助深化國際交流並提升台灣能見度。

世界台灣商會聯合總會準總會長溫蘭珠上台致詞說，嘉年華融合美食、文化與宗教元素，呈現台灣豐富多元的文化樣貌，也讓海外僑胞在異地凝聚情感並延續文化傳承。

活動現場設有多元攤位，除台灣美食與遊戲外，也包括SYM、Acer及噶瑪蘭威士忌等企業展示，吸引不同族群參與。慈濟基金會與阿彌陀佛關懷協會亦設攤提供宗教文化體驗與關懷服務。攤商向中央社記者表示，現場人潮踴躍，當地民眾比例高，部分攤位出現熱銷甚至售罄情形。

在地民眾威廉與瑪蒂受訪時說，活動氣氛熱絡、內容多元，對台灣文化留下深刻印象。當地青年亦參與表演與交流，表示透過活動加深對台灣文化的認識。

同鄉會理監事團隊在活動尾聲上台大合唱，並揮舞中華民國國旗，高喊「台灣熊勇」，熱烈氣氛中呈現台灣文化於南非持續擴展的交流動能。