如廁「開盲盒」 仍需配套措施

各地公廁掀起「去蹲改坐」風潮，但不少國人仍習慣使用蹲式馬桶，因坐式馬桶與人體更貼近，擔心藏汙納垢，甚至傳染病菌。記者直擊，坐式廁間使用雖友善，但打開廁間門宛如開盲盒，有的環境乾爽，酒精、坐墊紙、衛生紙一應具全，但有的廁間垃圾桶衛生紙滿出來，馬桶甚至有排泄物，讓人「坐」不下去。

廖姓上班族指出，台灣邁入超高齡社會，廣設坐式馬桶有其必要，他因車禍腳受傷，才體會到行動不便者「蹲不下去」的痛苦，許多人因衛生習慣，對坐式馬桶有顧慮，但只要公廁清潔配套作好，「去蹲改坐」將大幅減輕高齡者、行動不便者的負擔。

陳姓導遊說，國外先進國家公廁多採坐式，甚至有免治馬桶，環境乾淨無異味，不僅讓人敢使用，對外國遊客而言也更友善；台中身為國際城市，除廣設坐式馬桶，更要加強清潔頻率，搭配免治馬桶等設備，與國際接軌。

不過，記者直擊，即使在都會鬧區，也曾見社區公園親子廁所的垃圾桶塞滿衛生紙、飲料罐，地面濕滑積水，坐式馬桶有未沖走的排泄物，對於內急的人實在進退兩難。有民眾表示，坐式馬桶的公廁清潔很重要，廁間酒精消毒液、坐墊紙、衛生紙也應列為標準配備。

中市環保局表示，老舊公廁「去蹲改坐」，工程技術沒問題，但不少人習慣使用蹲式馬桶，減少身體接觸，為尊重使用習慣，仍會保留部分蹲式馬桶廁間；人潮較多的公廁安裝智慧化監測模組，以調整清潔頻率，全市公廁已張貼QR Code通報貼紙，可即時掌握髒亂狀況。公廁坐蹲比提高後，清潔、維護人力並未增加，基本上以沾酒精或消毒液的衛生紙、紙巾擦拭後，就可達到清潔效果。