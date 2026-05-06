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友善長輩 台中新建公廁 去蹲改坐

聯合報／ 記者余采瀅黃羿馨郭韋綺宋原彰／連線報導
台中市政府推動公廁馬桶「去蹲改坐」，友善長輩、孕婦與孩童，目前坐式廁間己達六成。記者黃仲裕／攝影
台中市政府推動公廁馬桶「去蹲改坐」，友善長輩、孕婦與孩童，目前坐式廁間己達六成。記者黃仲裕／攝影

台灣去年邁入超高齡社會，六十五歲以上長者占比逾二成，公廁蹲式馬桶使用不便，台中市去年九月修改公廁設置規定，新建廁所坐蹲比提高到四比一，比內政部國土署設計指引三比二更高。台中市長盧秀燕昨表示，中市列管公廁中，坐式廁間已逼近六成，將持續推動。環境部補助新竹市、高雄市設置特色公廁，也呈現「去蹲改坐」趨勢。

台中市推動陽光公廁計畫，提高女廁廁間數，新建公廁男女廁間比達一比四，人潮密集處甚至達一比五，解決女廁大排長龍問題。去年九月實施的新公廁設置規範，公廁坐蹲比提高到四比一，友善長輩、孕婦與孩童。

盧秀燕說，坐式馬桶對長者、行動不便者更友善，可降低跌倒風險，新設公廁都採取四比一配置，捷運場站、新建辦公廳舍等都依此標準，公園或市場等既有公廁則逐步改善；全市六一四三座公廁，其中坐式馬桶九九○二間、蹲式馬桶七○四四間，坐式馬桶比率約百分之五十八點四。

中市府表示，近年爭取中央補助與地方出資二億一千多萬元改善老舊公廁，二○一九年八七二間公廁中，蹲式六三五間、坐式二三七間，占比約百分之廿七，去年列管公廁增為九三七間，蹲式三一五間、坐式六二二間，比率提高為百分之六十六。

新竹市環保局表示，中央補助特色公廁計畫中，關新公園公廁新建案完全沒有蹲式馬桶；南寮舊港公廁改造工程中，男廁坐蹲比為二比一、女廁為十一比一，設計融入海洋、候鳥意象，都採自然通風設計，結合空氣品質監測與智慧感測系統，以掌握使用狀況與耗材數據，廁間並提供酒精消毒液。

高雄市環保局表示，去年獲環境部核定補助，在多場域打造特色公廁，滿足不同族群與高齡化需求，全面採取坐式馬桶，不再設蹲式，並結合在地文化與生態景觀，翻轉公廁陰暗、髒亂印象。

台中市 公廁

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