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政策漏洞 「環保」袋氾濫 減塑變加塑

聯合報／ 記者朱冠諭王長鼎／連線報導
環境部推動限塑政策，十四類商家不得免費提供購物用塑膠袋，但各式環保袋、保冷袋五花八門，不乏塑膠材質，成為減塑政策下的漏洞。記者朱冠諭／攝影 朱冠諭
環境部推動限塑政策，十四類商家不得免費提供購物用塑膠袋，但各式環保袋、保冷袋五花八門，不乏塑膠材質，成為減塑政策下的漏洞。記者朱冠諭／攝影 朱冠諭

政府大力推動限塑政策，十四類場所不得免費提供購物用塑膠袋，但連鎖超商、飲料店紛紛推出品牌環保袋、保冷袋，作為活動贈品或加購商品，消費者使用次數少，家中更囤積不少，成為限塑政策的漏洞。桃園市環保局表示，已建議中央擴大列入全國回收項目。

環境部部長彭啓明昨表示，目前減塑「最後一哩路」在塑膠袋使用最多的攤商與傳統市場，將持續推動。環境部資源循環署永續消費回收組長陳彥男說，為改善環保袋過度使用，推動「袋袋箱傳」循環行動，重複使用以減少新袋產生，將持續強化循環機制，避免「減塑變加塑」。

主打可重複使用的環保袋或保冷袋，成為超商、飲料店等常態促銷品。近期有超商推出「買兩杯免費送袋」促銷，也有連鎖飲料店「滿額贈」消費達標就送保冷袋，新開幕店家常祭出「給五星好評就送環保袋」，吸引消費者上門。

有些環保袋印刷精美，也有人認為「不拿白不拿」。消費者說，環保袋或保冷袋使用一次後，常囤積在家中，因材質易破損或沒隨身攜帶，下次購物時又會索取。

這類環保袋多為「不織布」製成，實際材質是聚丙烯（ＰＰ）塑膠纖維經熱壓製成，理論上可回收，但多數印有油墨、車縫拉鍊或覆膜加工，屬複合材質，回收價值不高。保冷袋外層為不織布或聚酯纖維、中層為發泡聚乙烯、內層為鋁箔或ＰＶＣ，再經強力膠黏合，環境部未列入「公告應回收項目」，最後常送焚化廠處理。

桃園市副市長蘇俊賓說，依聯合國環境規畫署評估報告，替代性購物袋生產的環境衝擊高於一次性塑膠袋，必須多次使用才有減碳效果，棉布袋需使用五○到一五○次、厚磅ＰＰ不織布袋十到廿次、較厚ＰＥ塑膠袋五到十次，多數都未達標。

蘇俊賓指出，購物袋、保冷袋耐用度較高，可取代一次性提袋，但家戶閒置環保袋過多，未達成減塑替代效果，應設法解決使用率過低問題，引導向循環使用。

桃園市環保局統計，去年桃園家戶回收的環保袋約四十一公噸、共一六四萬個，約占整體回收量的萬分之七，材質多為聚酯纖維或尼龍，不易腐化，高熱值特性具有回收價值，已建議中央擴大全國性回收項目。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，不織布袋也是塑膠做的，只因製造工法不同，就不在管制範圍內，只要成本可吸收，業者就會免費提供，變相助長浪費。綠色和平媒體與推廣主任羅綺直言，只要是免費贈送，消費者不會評估需求性，最終成為過量累積的產品。

塑膠袋 環境部 限塑

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