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內政部開防汛整備精進會議 原民特搜隊預計5/15成軍

中央社／ 台北5日電

內政部今天舉行「防汛整備精進會議」，會中決議，新北市等19個臨海縣市5月15日前須完成海嘯避難收容場所檢視與資訊更新；原住民族特種搜救隊已招募216名隊員，預計5月15日成軍。

內政部透過新聞稿表示，內政部長劉世芳今天主持「防汛整備精進會議」及「因應琉球海溝大規模地震應變聯繫會報」。

劉世芳會中表示，台灣面對極端氣候與複合式災害，必須超前部署，且中央與地方政府在災前就要做好橫向聯繫與資源共享機制，防災整備戰略包括優化應變管理資訊系統（EMIC），落實功能分組；推動「原住民族特種搜救隊」，強化孤島防護，在地救援；建構數位韌性防救災緊急通訊系統，全面強化救災韌性。

內政部表示，因應去年台灣先後遭遇颱風丹娜絲、樺加沙、以及馬太鞍溪堰塞湖溢流等複合式災害考驗，加上借鏡近期4月20日日本東北外海規模7.7強震經驗，「防汛整備精進會議」決議，要求新北市等19個臨海縣市於今年5月15日前完成1095處海嘯避難收容場所檢視與資訊更新。

內政部說，原住民族特種搜救隊已招募216名隊員，預計今年5月15日成軍；地方政府應於汛期前落實保全戶清冊更新與疏散撤離演練，有效落實基層「防災協作中心」整備運作。

內政部說，為提升防救災決策效率，已全面優化「EMIC系統」災情分類以利精準決策及調度資源。針對「預防性疏散撤離」，全台173處易成孤島地區已完成物資整備，並妥善規劃直升機起降與空投點。因應災時斷電可能造成的通訊斷鏈，中央也正積極推動跨電信「災難漫遊機制」與便攜式衛星通訊裝備，建構數位通訊韌性。

內政部表示，面對花蓮馬太鞍溪堰塞湖後續威脅，劉世芳強調，須嚴防汛期強降雨而引發2次阻塞。內政部將配合農業部等部會滾動檢討預警機制，並請花蓮縣政府於汛期前落實疏散撤離演練，確保下游居民安全。

內政部表示，在「琉球海溝大規模地震應變聯繫會報」部分，則借鏡日本420強震經驗，盤點台灣預警發布、疏散與交管等海嘯防護對策。

劉世芳 內政部 原住民

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