快訊

多艘船隻不明原因連環燒…伊朗港口驚傳失火 至少4艘商船淪陷

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 議長童子瑋：明起定期會延會

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

僅台北市有「安鼠之亂」？ 跨國研究曝3原因致近7成城市鼠類增加

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院特聘教授詹長權指出，近期一篇科學研究指出，全球城市老鼠數量正持續上升，背後原因包括氣候變遷與都市發展密切相關。老鼠示意圖，本報資料照片。
台大公衛學院特聘教授詹長權指出，近期一篇科學研究指出，全球城市老鼠數量正持續上升，背後原因包括氣候變遷與都市發展密切相關。老鼠示意圖，本報資料照片。

近期台北市鼠患議題浮上枱面，綠營民代猛批台北市長蔣萬安不願面對問題。不過，衛福部疾管署秀出漢他病毒確診個案，今年案例數處於低點，台北市鼠類通報案件也呈減少趨勢。至於為何民眾常看到老鼠？台大公衛學院特聘教授詹長權指出，近期一篇科學研究指出，全球城市老鼠數量正持續上升，背後原因包括氣候變遷與都市發展密切相關。

台北市鼠患議題，被網友取市長蔣萬安姓名諧音，戲稱為「安鼠之亂」，不少網友在社群轉貼在城市中看到老鼠的情形。詹長權於臉書發文指出，「城市老鼠變多」的印象已被科學研究證實，一刊登於「Science Advances」的跨國研究指出，全球多數城市老鼠數量正持續上升，研究追蹤調查的16個城市中，有11個城市鼠類數量在研究期間顯著增加，占比達69%。

詹長權表示，這項研究顯示，美國華盛頓特區、舊金山、紐約市，加拿大多倫多及荷蘭阿姆斯特丹鼠類增加趨勢最顯著，其次則是美國奧克蘭、水牛城、芝加哥、波士頓、堪薩斯市和辛辛那提，且個城市鼠類成長服務差異大，華盛頓鼠類成長趨勢為波士頓3倍、紐約市1.5倍，而日本東京，美國路易斯威爾、紐奧良等城市，鼠類數量則呈現下滑趨勢。

鼠類增加受到氣候變遷、都市化加劇、人口密度上升3大因素影響。詹長權指出，隨全球氣溫上升，冬季不再嚴寒，老鼠死亡率降低，活動與繁殖期間延長；都市化讓城市中建築物與基礎設施增加，鼠類可棲息的空間，如地下管線、建築縫隙等連帶增加，綠地減少也讓老鼠更集中出現於人類活動區域；人口愈多則導致垃圾、食物廢棄物增加，為老鼠提供穩定食物來源。

「城市變得更適合人類生活，無意間為老鼠打造更理想生存環境。」詹長權指出，城市更溫暖、更擁擠、更容易取得食物，讓老鼠如魚得水，這不僅是環境問題，也可能影響公共衛生，面對老鼠增加趨勢，前述研究建議城市應改變策略，從毒殺與捕捉，轉向系統性改善垃圾管理、減少食物來源，強化建築設計以降低棲息空間，另建議建立長期監測系統，並推動整合性防治策略。

台北 氣候變遷 老鼠 蔣萬安

延伸閱讀

滅鼠藥反害到鳳頭蒼鷹…動保團體：北北基死亡蒼鷹9成2檢出老鼠藥

垃圾、廚餘不管好…動保團體：老鼠每天有飯吃 投藥恐只是短期有效

北市鼠患嚴峻？藍議員曝真實狀況 「一現象」恐讓鼠亂延燒全台

鼠患爭議 北市：通報量無異常增加

相關新聞

僅台北市有「安鼠之亂」？ 跨國研究曝3原因致近7成城市鼠類增加

近期台北市鼠患議題浮上枱面，綠營民代猛批台北市長蔣萬安不願面對問題。不過，衛福部疾管署秀出漢他病毒確診個案，今年案例數處於低點，台北市鼠類通報案件也呈減少趨勢。至於為何民眾常看到老鼠？台大公衛學院特聘

北市鼠患議員指投藥難找「腐屍味」 產發局將滾動檢討

台北市老鼠議題延燒，北市農產、畜產等四大公司今赴議會進行工作會報時，議員針對滅鼠作業質詢。四大公司表示，都會定期與環保公司清消。產發局表示，針對垃圾儲存站點會要求加蓋、加鎖，同時滾動檢討政策。

影／還原潰壩之謎：解密溯源沖刷 縮比堰塞湖 找到上游潰決原因

2025年9月23日，樺加沙颱風帶來的豪雨使馬太鞍溪上游堰塞湖發生潰決溢流，造成19人罹難、5人失聯的重大傷亡。

拆解2026全球關鍵變數 打造最強競爭力

即日起至5/25，登入會員並於此頁下方留言回答問題：「國際局勢瞬息萬變，你最擔心哪方面的衝擊？」，即可抽「LINE POINTS 10點」(限量20名)。活動期間訂閱年方案，還可再抽「MacBook

歷史上的今天／1959年聾啞協會開會 以手勢無聲進行

1959年5月5日，台灣省聾啞福利協進會台北市分會，上午9時在民眾團體舉行第一屆第二次會員大會，到場會員60餘人，由時任大會理事長沈朝枝主持，台北聾啞福利協進會理事長李鑽銀及省立台北盲啞學校訓育主任巫

北市雙連市場大白天老鼠開趴 里長籲取締不當餵食禽鳥

近期有網友在社群分享一段北市雙連市場白天好幾隻老鼠亂竄影片，讓許多民眾驚嚇不已。由於北市府在線型公園投藥，也引發寵物飼主擔心毛小孩誤食。周邊有里長提醒，北市府除了投藥防治，更應該要加強取締，是否有人不

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。