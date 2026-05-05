北市鼠患引熱議 議員：投藥難找「腐屍味」 產發局將滾動檢討

台北市老鼠議題延燒，北市農產、畜產等四大公司今赴議會進行工作會報時，議員針對滅鼠作業質詢。四大公司表示，都會定期與環保公司清消。產發局表示，針對垃圾儲存站點會要求加蓋、加鎖，同時滾動檢討政策。

北市議員何孟樺詢問，由於農產、畜產、漁產及花卉公司都是有機物，容易吸引老鼠群聚，四大公司要怎麼配合環保局進行滅鼠？

北市議員洪健益也詢問，滅鼠方案若僅以投藥，老鼠可能會死在各個地方，有次就曾在公有市場內聞到很濃的屍臭味，由於中央空調，攤商也無可奈何，直到請市場處找人處理才發現是老鼠死在通風口。

他說，若公有市場散出腐屍味，勢必會影響到生意、衛生等，所以投藥只是治標不治本，如何去做出隔絕才是重點。

北市農產運銷公司表示，4月有發包清消工作，會定期投藥、黏鼠板、誘餌方式執行滅鼠。台北漁產運銷公司表示，每個月會針對老鼠進行一到兩次清消，蚊蟲則是每三個月一次例行性消毒。

台北畜產運銷公司表示，長期和環保公司合作，每個月會定期一次滅鼠，並且盡可能防止老鼠入內。台北花卉公司表示，從民國103年開始都有和環保廠商定期消毒作業。

產發局長陳俊安表示，從今年一、二月開始，市場處針對公有市場進行相關清消，並委託相關的病媒害環保公司投放鼠藥，同時貼上警語，另外針對場域內外若有鼠洞會補強。

他也說，針對垃圾儲存站點會加蓋、加鎖，同時進行滾動檢討及防治措施。