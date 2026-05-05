咖啡賽事台灣遭改名 洛杉磯辦事處嚴正關切

世界咖啡錦標賽日前將台灣參賽者的標示由「台灣」改為「中華台北」；駐洛杉磯辦事處長馬博元表示，主辦單位把政治帶入競賽，受損的不只是台灣，也是美國社會。

加州州眾議員謝德智（Tri Ta）今天接受中央社訪問時，批評世界咖啡錦標賽主辦單位美國精品咖啡協會（SCA）受到中共干預，做出錯誤決定，破壞台灣在國際舞台上的主權與尊嚴。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長馬博元稍晚表示，感謝謝德智仗義執言。馬博元說，總部設在加州的非營利組織被迫屈服於外國贊助商的政治議程，受損的不只是台灣，還有美國社會最珍視的開放與誠信。

馬博元批評這次事件是「威權資本霸凌美國民間組織」的惡例，世界咖啡錦標賽被迫將政治審查帶入藝術與專業競賽，辦事處表達嚴正關切，「國際咖啡社群與我們都是受害者，也是對美國自由社會與專業獨立性的侵蝕」。

馬博元說：「台灣選手的才華不需要政治濾鏡來審查。我們將繼續與美國各界友人合作，支持台灣職人以最真實、最有尊嚴的方式走向世界。」