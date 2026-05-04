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高鐵不進屏東改為「增加台鐵接駁」？ 屏縣府：爭取高鐵立場不變

聯合報／ 記者潘奕言宋原彰／連線即時報導
高鐵延伸屏東環委要求二階環評報告書應評估「新左營至屏東六塊厝車站台鐵接駁改善方案」。圖為高鐵。圖／報系資料照
高鐵延伸屏東環委要求二階環評報告書應評估「新左營至屏東六塊厝車站台鐵接駁改善方案」。圖為高鐵。圖／報系資料照

環境部今天舉辦高鐵延伸屏東採高雄案二階環評範疇界定會議，環委要求二階環評報告書應評估「新左營至屏東六塊厝車站台鐵接駁改善方案」。對此屏東縣政府表示，高鐵建設不僅是高屏間的運輸發展，更需以均衡國土發展的面向來評估。

有環委要求，增加台鐵新左營站至屏東站的接駁車次非常可行，對環境影響最小，經濟上也有很大差異，未來的二階環評報告書，應評估「新左營至屏東六塊厝車站台鐵接駁改善方案。

對此屏東縣政府表示，有關「高鐵延伸屏東採高雄案二階環評範疇界定會議」，縣府重申爭取屏東交通平權，讓高鐵早日進入屏東的立場始終不變，這也是屏東鄉親一直以來的期盼。

縣府表示，高鐵建設不僅是高屏間的運輸發展，更需以屏東聯外的高效鐵路運輸，及均衡國土發展的面向來評估。縣府尊重交通部及鐵道局的專業規畫，及環評委員的建議，期望相關單位後續補充資料，釐清疑慮並對外界說明。

屏東縣議員陳揚表示，高鐵延伸屏東不應淪為單一方案的既定結論，而應回到「最有效率、最低環境衝擊」的理性比較。環委提出增加台鐵新左營至屏東接駁方案，是務實且必要的檢驗。若透過班次優化、準點率提升即可達到相近效益，就必須誠實面對成本與環境差異。同時左營案與高雄案的風險比較也應公開透明，避免外界質疑「政治凌駕專業」。

高鐵南延屏東在2019年由前行政院長蘇貞昌敲定，當時所提的左營方案是沿後勁溪高架布設，穿越台塑仁武廠區，經過鳥松區、大樹區，到屏東市台糖六塊厝農場，長度17.6公里，但後來因不少環境專家認為高鐵穿越石化廠區會有危險，儘管拉出軌道與儲槽間隔超過300公尺，已在洩漏、爆炸安全距離之外，但因地方擔憂過大，本案仍被迫作罷。

2024年高鐵南延進入最後決策時，鐵道局再提供左營方案修改路線，高鐵從左營站駛出後，軌道提前彎入高鐵左營基地，沿高鐵路爬升，至省道台1線附近沿「高屏2快」計畫路廊東行至後勁溪附近，後面路線一樣，總長度約16.8公里；但台灣軌道工程學會也提出，左營方案的分岔點在月台和左營基地之間，因此高鐵至屏東時，必須經過左營基地原本兩股進出廠線，導致該處過軌須設置4組連續道岔（控制列車轉換軌道的裝置）。

鐵道局指出，當高鐵正線和到基地的路線都接到同一條上時，如果道岔突發性壞掉，可能導致整條高鐵南側沒有列車可調度，或屏東中斷營運的「運轉重大弱點」，讓系統沒有容錯空間，且日本原廠評估剩餘路線長度380公尺，不符系統應設置轉換軌長度417公尺，及脫軌器所需空間之設計規範，因此高屏2快路廊方案存有系統技術重大問題。

鐵道局評估，左營方案（高屏2快路廊），因為要利用往左營基地的軌道往東，因此左營站只剩第1月台第1股道可用，造成延伸屏東幾乎如同單線雙向行駛，1小時單向最多2班，尖峰班距長達30分鐘，若強行採用左營方案，必須對左營車站進行大規模機電修改，將影響左營案營運，然而高雄方案不涉及左營基地以及營運中月台，對現有營運較不會有問題。

交通部 屏東縣 環境部

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