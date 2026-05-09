十三行博物館攜手韓國國立海洋博物館推出「阮ê海海人生」特展 潛入臺韓海女的藍色記憶

十三行博物館即日起展出「阮ê海海人生-臺韓海洋文化交流特展」。 圖／新北市立十三行博物館 提供

湛藍的海岸線不僅孕育了豐富的自然生態，更承載著無數討海人的生命故事與珍貴記憶。新北市立十三行博物館即日起至116年1月3日盛大展出「阮ê海海人生-臺韓海洋文化交流特展」，以臺語「海海人生」為題，道出討海人與大海相依相生的生命哲學，帶領觀眾從八里的史前貝塚出發，越過臺灣海峽，遠眺韓國濟州島的海女身影，在潮汐之間，聆聽一則則跨越千年、橫貫海域的生命故事。

師生共創作品讓孩子的想像在展場中啟航。 圖／新北市立十三行博物館 提供

本展為十三行博物館首度與韓國國立海洋博物館合作策劃的國際特展，集結臺韓兩地豐富的海洋文化資產，透過「八里與海」、「女人與海」、「由船入海」、「與海共生」四大單元，串聯考古研究、漁村記憶、當代藝術與永續議題。展覽從大坌坑與十三行考古遺址出土的貝類與魚骨遺留切入，重現史前人類「靠海吃海」的生活智慧；進而聚焦女性在沿海社會的關鍵角色，將臺灣東北角與阿美族女性的沿海採集，對照被列入世界非物質文化遺產的韓國濟州島「海女」文化，呈現女性在海洋勞動中的韌性與傳承；並透過淡水河舢舨與韓國傳統「韓船」的對話，展現臺韓共享的造船工藝脈絡。展覽更結合聯合國永續發展目標（SDGs），邀請觀眾重新思考人與海洋共生共好的未來。

特展精選臺韓重要展品，集結臺韓兩地豐富的海洋文化資產。 圖／新北市立十三行博物館 提供

本次特展精選臺韓重要展品，其中由韓國國立海洋博物館提供之潮灘採集工具、海女潛水裝備與傳統造船工具等逾50件文物，皆為首次跨海來臺展出，極具文化價值。臺灣方面則展出國定十三行考古遺址出土之糙齒海豚下顎骨、鯨目脊椎及鯊魚牙齒等罕見史前水生動物遺留，以及東北角澳底、卯澳、馬崗海女使用的牛角蛙鏡、石花袋、螺鉤等傳統採集工具。此外，更邀請黑潮海洋文教基金會、藝術家蔡宛璇、葉海地、劉星佑等跨界創作，並與大崁國小、野柳國小師生共創，讓孩子的想像與在地記憶在展場中再次啟航。

特展聚焦臺韓海女文化。 圖／新北市立十三行博物館 提供

十三行博物館館長羅珮瑄表示，新北市擁有超過120公里綿長而豐富的海岸線，孕育出多元的海洋生態與人文地景，長久以來孕育出豐富而深刻的海洋文化資產，從史前遺址、漁撈採集、造船技藝到當代的環境關懷，都是地方文化記憶的重要組成，此次特展透過與韓國國立海洋博物館的首次合作，不僅拓展博物館國際交流的視野，也讓觀眾從跨文化比較中，重新認識新北海洋文化的獨特性與價值。更多活動資訊請至十三行官網或粉絲專頁查詢。