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《115全障運》聖火引燃 LINE傳聖火抽黃金 5/1起全民動起來

文／ 新北市政府體育局 提供

115全障運聖火4/30晚在新北八里點燃。 圖／新北市政府體育局 提供
115全障運聖火4/30晚在新北八里點燃。 圖／新北市政府體育局 提供

115年全國身心障礙國民運動會5月23日至26日將在新北市盛大登場，象徵賽會精神的聖火取火儀式4/30晚在八里婚紗廣場舉行，遠眺北臺灣新地標「淡江大橋」讓聖火結合自然景緻與城市意象，由新北市長侯友宜、運動部主秘林佩君與東京聽奧掌旗官網球國手鄒少宇、113年全障運桌球男雙金牌王浩昕等一同引燃聖火，為賽會揭開序曲。

115全障運聖火傳遞給明德高中聖火隊LINE傳聖火起動。 圖／新北市政府體育局 提供
115全障運聖火傳遞給明德高中聖火隊LINE傳聖火起動。 圖／新北市政府體育局 提供

侯友宜表示，115全障運5月23日至26日在新北市盛大登場，今日的聖火取火儀式，不僅象徵賽會序幕的開啟，更代表著希望、勇氣與夢想，將從新北市出發，傳遞到全國各地，非常榮幸與各位共同見證賽會聖火引燃的重要時刻。這一次我們特別選在八里婚紗廣場舉行聖火取火儀式，遠眺北臺灣新地標「淡江大橋」，讓聖火結合自然景觀與城市意象的場域中點燃，別具意義。當火焰燃起，不僅照亮現場，更象徵著每一位選手在賽場上不畏挑戰、勇往直前的精神，也象徵著全障運所承載的價值與信念，正式啟航。

115全障運聖火燃起展現選手不畏挑戰勇往直前精神。 圖／新北市政府體育局 提供
115全障運聖火燃起展現選手不畏挑戰勇往直前精神。 圖／新北市政府體育局 提供

體育局表示，本屆全障運聖火引火代表選手為東京聽奧掌旗官網球國手鄒少宇，以及113年全障運桌球男雙金牌王浩昕擔任，並由侯友宜市長、運動部主秘林佩君一同取聖火，傳遞予明德高中聖火隊，隨著火焰點燃，象徵希望與夢想自新北啟航，光芒映照河岸與壯闊的淡江大橋，結合自然景觀與城市地標的場域設計，不僅展現新北多元地景之美，更讓聖火在最具地方意象的舞臺上點亮，為賽會揭開序幕。

115全障運聖火點燃賽會序幕心連新一起拚傳遞希望與勇氣自新北出發。 圖／新北市政府體育局 提供
115全障運聖火點燃賽會序幕心連新一起拚傳遞希望與勇氣自新北出發。 圖／新北市政府體育局 提供

本屆賽會推出「網路聖火傳遞」為全障運首創，號召全臺民眾參加「AI火炬手」及「LINE傳聖火抽黃金」的活動，每個人都能化身為網路火炬手。賽會特別攜手85度C推出「LINE傳聖火抽黃金」活動，5/1至5/22民眾只要在體育局官方LINE點選活動，就能自己揪親朋好友組隊，5人1隊即可在全臺指定打卡點接力打卡，有機會抽中馬年紀念黃金、MacBook Air、飯店餐券、超商禮券等超過百萬好禮。

侯友宜與運動部主秘林佩君一同引燃聖火炬。 圖／新北市政府體育局 提供
侯友宜與運動部主秘林佩君一同引燃聖火炬。 圖／新北市政府體育局 提供

在不同城市網路接力傳遞聖火，讓象徵希望與勇氣的火炬不斷延續，突破了時間與空間的限制，邀請全臺民眾共同參與這場盛會，也讓全障運的精神從實體延伸到數位，形成跨地域的連結與共鳴。詳細活動資訊請隨時關注【新北運動聚點】粉絲團，或至【115年全國身心障礙國民運動會】官網查詢。

新北市長侯友宜、運動部主秘林佩君與賽會贊助商代表一同引燃115全障運聖火。 圖／新北市政府體育局 提供
新北市長侯友宜、運動部主秘林佩君與賽會贊助商代表一同引燃115全障運聖火。 圖／新北市政府體育局 提供

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