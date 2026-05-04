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監院：男童遭母虐死案訪視評估有違失 糾正高市府

中央社／ 台北4日電

監察院今天說，高雄民國113年間發生1歲男童遭母虐死案，高雄市政府未確實完整評估生母施虐風險、面對生母持續迴避家訪未積極依法尋求警察機關協處等，都涉違失，因此通過糾正高雄市政府，並請衛福部、警政署加強跨體系協作。

監委葉大華透過新聞稿指出，這名男童家庭是因經濟陷困及幼兒照顧問題，於112年8月起由高雄市府提供脆弱家庭服務，但生母於111年即有疑似施虐紀錄，且未完成親職教育即失聯。後續男童於112年及113年疑2度遭生母施暴，並被通報兒少保護案件。高市府家防中心首次訪視即委請左營社福中心前往，未進一步尋求專業醫療評估男童傷勢。

葉大華說，第2次通報則延宕多時才實際訪視男童，錯失評估實際傷勢時機，且於風險評估表中未確實評估生母過往施虐紀錄，因此評估為低度風險，導致男童雖屢經通報，卻都不予開案。

此外，葉大華指出，生母於服務期間，一度提出希望能安置男童，但高市府漏未研搜男童家庭完整資訊，導致決策會議忽略生母過往施虐等高風險因子，而決議不予安置，導致男童遭虐死前都只由社福中心提供脆弱家庭支持性服務，未獲兒少保護資源介入。

葉大華說明，兒少權法已明定社工訪視兒童如遇困難，得尋求警察機關介入。本案高市府自113年6月訪視男童後，即遭生母強烈拒絕服務。高市府卻未依兒少權法尋求警政協助或積極處置，未能訪視男童確認照顧狀況。

葉大華指出，近年脆弱家庭申請警政協尋案件逐年增加，113年已超過兒少保護案件，顯示脆弱家庭服務中兒少行蹤不明、失聯、困難訪視情形不亞於兒少保護案件。衛福部針對困難訪視案件應持續與警政署加強協作，成為第一線社工強力後盾，以落實保障兒童生命權。

葉大華表示，醫療院所是發現兒童受虐、協助兒童傷勢辨識的重要體系，衛福部自109年推動幼兒專責醫師制度，並於113年將脆弱家庭等社政個案納入指定收案。但本案男童2度轉介幼兒專責醫師，卻因生母意願低落及就醫習慣等未能成功收案；衛福部除應針對低意願、高風險家庭推動幼兒專責醫師制度，也應研議如何於既有各級醫療服務體系與社政緊密合作，強化早期辨識並能即時介入。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

監察院 警察 高雄市

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