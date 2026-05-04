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蔡文雄「大山無我」創作個展 沾美藝術庭苑展出

聯合新聞網／ 撰文：林水吉(中華民國公教軍警消聯合總會總會長)
蔡文雄／提供
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抽象藝術家蔡文雄創作橫跨平面繪畫至立體瓷器，不同媒材間轉化流彩疾筆的寫意精神，使傳統墨彩氣韻再生於當代創新。蔡文雄「大山無我」創作特展，頃於台北沾美藝術庭苑展岀。

現年81歲的蔡文雄，藝術創作超過60年，他的作品1964年即入選國立編譯館小學教課書插圖第 1-4冊，1975年以雕塑第一名畢業於台師大美術系西畫組，師承藝術家廖繼春、李石樵等大師。

1964年入選國立編譯館小學教課書插圖。蔡文雄／提供
1964年入選國立編譯館小學教課書插圖。蔡文雄／提供

蔡文雄1978 年旅居美國十餘載，在美國海外舉辦多場展出，1992 年回台定居，於台北市立美術館教授素描，1990 年代起，展覽橫跨兩岸三地，自美返國後全職創作迄今。

沾美藝術庭苑藝術執行洪文懿說，此次共展出40件蔡文雄近年創作，以「動勢、時間、空間與心境」為精神主軸，展出作品橫跨油畫、瓷版畫、速寫與立體瓷器。蔡文雄以抽象流動作為創作語彙，抽象與具象間的交融轉化，作品既抒情亦理性。

蔡文雄／提供
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「大山無我 蔡文雄創作個展」在台北沾美藝術庭苑展出，展期至5月31日。

蔡文雄／提供
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