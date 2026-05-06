從思辨表達、身體感知到情緒教育 臺師大夏令營邀孩子在探索中找到自己的表達方式

面對快速變動的學習環境，如何讓孩子在多元選擇中找到興趣、培養表達與思考能力，成為家長關注的課題。國立臺灣師範大學進修推廣學院今年推出「師大小大師夏令營」，規劃國小至高中多元課程，並於台北、林口、台南及高雄同步開設，讓不同地區學童皆能就近參與。

課程延續既有科學、美術、美語等熱門主題，今年更聚焦三大面向：「語文思辨表達」、「身體音樂感知」與「情緒教育」，從理解、感受至表達，引導孩子在學習中建立自我觀點與創造力。

語文思辨表達 培養AI無法取代的思考與創作能力

在語文思辨課程中，強調「從理解到表達」的學習歷程，透過閱讀文本、提問與討論，引導學生整理想法並清楚表達，培養觀點建構能力，而非單向知識吸收。

例如「Let’s Talk Quality自然提問 從容表達」透過深度討論教學法，訓練口語表達；「原來古文這麼 cute」結合經典閱讀與轉化應用，讓古文走出背誦框架；「神話看世界」則從文學出發，延伸創意繪本創作，提升整合與表達能力。

語文與思辨課程透過閱讀與討論，引導學生建立表達能力。 （圖／臺師大進修推廣學院提供）

跳脫語言框架 從音樂與身體重新認識自己

除了語言學習，身體與音樂也是孩子理解自我與表達情緒的重要途徑。「小身體大感知｜五感舞動實驗室」以地、水、火、風為靈感，透過律動、瑜伽與即興創作，讓孩子在探索中建立身體覺察；「音樂素養營」則以遊戲方式訓練聽辨、節奏與即興能力，並提供家長客製化的音樂素養分析。

透過舞蹈與律動課程，學生在活動中培養身體感知與表現能力。 （圖／臺師大進修推廣學院提供）

從理解情緒到學會合作，培養孩子穩定內在的關鍵力！

在情緒與人際發展方面，「情緒力成長營」與「溝通合作實戰營」透過情境設計與互動練習，引導孩子辨識情緒、理解他人並學習回應；另有「兒童情緒探索與內在自我成長營隊」，培養情緒覺察、表達與人際溝通能力，學習理解自己，建立正向情緒觀點。

情緒課程透過引導與討論，幫助學生理解自我並練習表達。 （圖／臺師大進修推廣學院提供）

用心、用腦、用眼、用手、用口，全身心感受學習的樂趣

師大小大師辦理各式各領域的營隊類型，從科學、AI、麥塊、程式、美語、文學、作文、思辨、情緒、音樂、舞動、烘焙、美術、攝影、習字、樂高、擊劍、扯鈴、忍者、魔術等多元主題， 讓孩子用心感受、用腦思考、用眼觀察、用手實作、用口表達，在多元體驗中開啟全身心的學習樂趣。

除北部據點外，今年亦於台南、高雄開設無人機、AI創作、美語、理財、情緒等主題營隊，讓南部學童在地就能體驗豐富學習。

師大小大師夏令營課程資訊(台北/林口)：

https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=F

高雄／台南營隊資訊：

https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=AJ

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