聽新聞
0:00 / 0:00

從思辨表達、身體感知到情緒教育 臺師大夏令營邀孩子在探索中找到自己的表達方式

文／ 臺師大進修推廣學院提供

面對快速變動的學習環境，如何讓孩子在多元選擇中找到興趣、培養表達與思考能力，成為家長關注的課題。國立臺灣師範大學進修推廣學院今年推出「師大小大師夏令營」，規劃國小至高中多元課程，並於台北、林口、台南及高雄同步開設，讓不同地區學童皆能就近參與。

課程延續既有科學、美術、美語等熱門主題，今年更聚焦三大面向：「語文思辨表達」、「身體音樂感知」與「情緒教育」，從理解、感受至表達，引導孩子在學習中建立自我觀點與創造力。

語文思辨表達 培養AI無法取代的思考與創作能力
在語文思辨課程中，強調「從理解到表達」的學習歷程，透過閱讀文本、提問與討論，引導學生整理想法並清楚表達，培養觀點建構能力，而非單向知識吸收。

例如「Let’s Talk Quality自然提問 從容表達」透過深度討論教學法，訓練口語表達；「原來古文這麼 cute」結合經典閱讀與轉化應用，讓古文走出背誦框架；「神話看世界」則從文學出發，延伸創意繪本創作，提升整合與表達能力。

語文與思辨課程透過閱讀與討論，引導學生建立表達能力。 （圖／臺師大進修推廣學院提供）
語文與思辨課程透過閱讀與討論，引導學生建立表達能力。 （圖／臺師大進修推廣學院提供）

跳脫語言框架 從音樂與身體重新認識自己
除了語言學習，身體與音樂也是孩子理解自我與表達情緒的重要途徑。「小身體大感知｜五感舞動實驗室」以地、水、火、風為靈感，透過律動、瑜伽與即興創作，讓孩子在探索中建立身體覺察；「音樂素養營」則以遊戲方式訓練聽辨、節奏與即興能力，並提供家長客製化的音樂素養分析。

透過舞蹈與律動課程，學生在活動中培養身體感知與表現能力。 （圖／臺師大進修推廣學院提供）
透過舞蹈與律動課程，學生在活動中培養身體感知與表現能力。 （圖／臺師大進修推廣學院提供）

從理解情緒到學會合作，培養孩子穩定內在的關鍵力！
在情緒與人際發展方面，「情緒力成長營」與「溝通合作實戰營」透過情境設計與互動練習，引導孩子辨識情緒、理解他人並學習回應；另有「兒童情緒探索與內在自我成長營隊」，培養情緒覺察、表達與人際溝通能力，學習理解自己，建立正向情緒觀點。

情緒課程透過引導與討論，幫助學生理解自我並練習表達。 （圖／臺師大進修推廣學院提供）
情緒課程透過引導與討論，幫助學生理解自我並練習表達。 （圖／臺師大進修推廣學院提供）

用心、用腦、用眼、用手、用口，全身心感受學習的樂趣
師大小大師辦理各式各領域的營隊類型，從科學、AI、麥塊、程式、美語、文學、作文、思辨、情緒、音樂、舞動、烘焙、美術、攝影、習字、樂高、擊劍、扯鈴、忍者、魔術等多元主題， 讓孩子用心感受、用腦思考、用眼觀察、用手實作、用口表達，在多元體驗中開啟全身心的學習樂趣。

除北部據點外，今年亦於台南、高雄開設無人機、AI創作、美語、理財、情緒等主題營隊，讓南部學童在地就能體驗豐富學習。

師大小大師夏令營課程資訊(台北/林口)：
https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=F
高雄／台南營隊資訊：
https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=AJ
洽詢服務專線（02）7749-5858、（02）7749-5800。

相關新聞

歷史上的今天／1956年圓山動物園大象受傷 綁腳治療

1956年5月6日，台北市圓山動物園內的大象受了外傷，動物園動員工人20餘人，花了兩天的時間才將大象的右腳捆住，繫在鐵欄杆上，晚上九時，由訓練師蔡清枝給牠注射針藥，開刀治療，需四星期始可痊癒。

從「世界工廠」到「綠色智造」邁向「群體戰」的新紀元

隨著全球氣候行動進入深水區，國際品牌對供應鏈減碳的要求已從「加分題」轉變為「生存門檻」。群創能源科技有限公司（以下簡稱「群創能源」）於今日宣布，已於2026年4月24日與知名製鞋大廠中傑鞋業集團、專業

從思辨表達、身體感知到情緒教育 臺師大夏令營邀孩子在探索中找到自己的表達方式

面對快速變動的學習環境，如何讓孩子在多元選擇中找到興趣、培養表達與思考能力，成為家長關注的課題。國立臺灣師範大學進修推廣學院今年推出「師大小大師夏令營」，規劃國小至高中多元課程，並於台北、林口、台南及

政策漏洞 「環保」袋氾濫 減塑變加塑

政府大力推動限塑政策，十四類場所不得免費提供購物用塑膠袋，但連鎖超商、飲料店紛紛推出品牌環保袋、保冷袋，作為活動贈品或加購商品，消費者使用次數少，家中更囤積不少，成為限塑政策的漏洞。桃園市環保局表示，

循環不易 二手環保袋使用率低

超市超商禁止免費提供塑膠袋後，各類加價購、滿額贈的環保袋氾濫，環境部推出「袋袋箱傳」二手袋平台，新北、桃園、台中等地也在市場、賣場打造循環平台。記者隨機訪問消費者，多數不清楚哪裡可索取二手環保袋，部分

不論材質 專家籲購物袋全收費

環境部推動「袋袋箱傳」措施促進二手袋循環，上路滿月卻一度「供過於求」。專家表示，公家推動二手袋循環利用效果不好，因為能免費拿到新袋子，就不會拿二手的，政府應加嚴規定，要求所有材質購物袋都要收費，由攤商

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。