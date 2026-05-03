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運動人生／跆拳道新芽 最需雪中送炭體制

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／專題報導

現在體制錦上添花多、雪中送炭少，對基層選手而言相當辛苦。」長年投入基層跆拳道訓練的陳詩欣，點出台灣現階段發展跆拳道的困境。她說，許多具潛力的青少年在國、高中階段常因家庭支持不足、學業壓力或缺乏長期規畫而中斷訓練，造成人才斷層。

陳詩欣觀察，時代變遷，孩子的吃苦與堅持精神相對減少，學業壓力、家庭環境改變及外界各種誘惑，更讓願意專心練習跆拳道的學生不多，這與她廿年前訓練為生活重心的經驗形成鮮明對比。

「過去，我們只有訓練與訓練；現在，我們提供給孩子的不只是技術，更多的是支持與心理指導。」陳詩欣形容，自己現在的角色不再是單純的基層教練，更像是「教育人士與媽媽的結合」，畢竟教學不只傳授技術，更重要的是培養孩子人格與階段性目標，讓學業與運動並行，打造更完整的運動環境。

陳詩欣說，跆拳道並非台灣體育發展核心項目，資源與曝光度遠不及棒球等熱門運動。現行制度是選手進入國家隊後才享有較完整的訓練與後勤體系，包括企業贊助、政府資源或工作媒合，但其實在選手養成階段更需要穩定的教練陪伴與資源投入，否則培養階段的二、三線選手缺乏穩定訓練環境，將很難躋身國家隊。

回顧自身經歷，陳詩欣提到，選手時期曾歷經運動傷害，不僅影響比賽表現，也帶來心理壓力，她提醒年輕選手要懂得自我保護，在可承受的範圍內突破自己。

「過去，教練常說努力會讓大家看見你，資源也自然會來。」陳詩欣坦言奧運金牌光環讓她體會到這句話的力量，如今身為基層教練，她更希望基層能被看見，獲得更多制度上的主動支持，也期望有更多教練願意長期投入基層，陪伴青少年選手穩定成長。

跆拳道 國家隊 陳詩欣

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