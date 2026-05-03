聯合報一周大事4/26~5/2

「從聲望高峰跌入低谷，掌聲轉向噓聲，那種落差真的很大。」陳詩欣談起九年前婚姻風暴，紅了眼眶。她說，從開朗到落寞、憂鬱，只想將自己關起來，內心充滿無法控制的負面想法，每天躲在房裡崩潰大哭，最後我再度「消

2026-05-03 00:29