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聯合報一周大事4/26~5/2

聯合報／ 本報訊
賴清德總統（紅毯前列左）台北時間二日下午（當地時間二日上午）抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問，由史國總理戴羅素（紅毯前列右）於機梯前親迎，並陪同賴總統行經儀隊禮兵。圖／取自總統府Flickr
賴清德總統（紅毯前列左）台北時間二日下午（當地時間二日上午）抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問，由史國總理戴羅素（紅毯前列右）於機梯前親迎，並陪同賴總統行經儀隊禮兵。圖／取自總統府Flickr

國內

27日：台股大盤指數在台積電股價帶動下，盤中閃現四萬點，終場收在三萬九六一六點的新高，但由於資金集中權值股，呈現「漲指數、跌個股」的背離現象。

29日：健保財務嚴峻，行政院政務委員陳時中建議仿效菸捐模式，提撥千分之三「證券交易稅」的一部分挹注健保。

2日：受制中國大陸施壓非洲三國，讓總統賴清德原訂四月出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程生變。不過賴總統本日在臉書宣布，已抵達史瓦帝尼。

國外

27日：英國國王查理三世與王后卡蜜拉抵達美國，展開四天國是訪問，也是查理登基後首度以君主身分訪美。

28日：阿拉伯聯合大公國政府表示，計畫五月退出石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ），根據需求和市況以有節制方式逐步提高石油產量。

1日：美伊衝突屆滿六十天，美國總統川普致函國會表示，雙方已有停火協議，並未違背戰爭權力法。不過，川普也在信中表示，伊朗依然對美國造成重大威脅。

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