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0到6歲國家養延長至18歲？政院：研議5面向完善計畫

中央社／ 台北2日電

少子女化議題嚴峻，外界關注「0到6歲國家一起養」是否延伸適用年齡至18歲。政院人士今天表示，政府持續規劃以「鼓勵生育、陪伴養育、支持教育」為核心提出新成長計畫，加以從居住、職場共5面向提供生育家庭所需支持，目前政策仍在研議中。

截至今年3月底，台灣人口數連續27個月負成長，少子女化議題備受關注，國發會主委葉俊顯日前在立法院表示，為減輕育兒家庭負擔，府院近期應會有重大政策宣布，不排除擴大「0到6歲國家一起養」適用範圍，甚至延伸適用年齡。

自由時報今天報導，總統賴清德將於5月20日就任2週年時，宣布擴大「0到6歲國家一起養」政策適用年齡至18歲，並加碼推動臨時照顧假等多項措施。

政院人士表示，政府持續規劃以「鼓勵生育、陪伴養育、支持教育」為核心，提出新的生育養育教育成長計畫，而根據目前已公布的少子女化對策計畫2.0，除生、養、教育之外，政府也會從居住、職場等共5大面向著手，提供生育家庭所需的支持。

這名人士強調，政府接下來將提出有感政策，進一步減輕生育家庭經濟、時間與照顧的壓力，並擴大推動企業托育措施，強化職場托育可近性，讓少子女化對策計畫更加周全完善。

對於「0到6歲國家一起養」適用年齡是否延長至18歲，政院人士表示尚未定案，最終如何延長仍在討論中；至於宣布時機，政院人士則說，相關政策牽涉層面廣，還在研議中。

衛福部次長呂建德受訪時表示，少子女化議題其實是世界性問題，芬蘭研究顯示，2025年世界總生育率普遍下降，印度已經低於2、美國與法國1.5，位處北歐的芬蘭也低於1.3出乎各界預料，台灣更僅有0.695。

總生育率（Total Fertility Rate, TFR）是指婦女依目前年齡別生育水準，在無死亡的情況下，度過其生育年齡期間後，一生所生育的嬰兒數。而在已開發國家或低死亡率社會中，每位女性平均需要生育約2.1個孩子，才能讓下一代的人口總數維持與上一代相同水準。

呂建德說，多數國家已經低於2.1，台灣只有0.695，顯見情勢嚴峻。

為因應少子女化，呂建德表示，世界普遍措施皆是環繞在經濟支持、托育服務、擴大照顧時間、推動性別平權等4項策略當中，因此擴大經濟支持、強化公共托育等育兒服務、增加家庭照顧時間，以及推動性別平權、職場友善、家務共同分擔等觀念改變都在策略因應的討論範圍，最終定案尚未出爐。

立法院 生育

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