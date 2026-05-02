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【專家之眼】高鐵資安失守 國安警鐘已響

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長
日前高鐵無線電遭盜接，導致列車緊急停車。（圖／高鐵提供）
日前高鐵無線電遭盜接，導致列車緊急停車。（圖／高鐵提供）

高鐵無線電遭盜接導致列車緊急停車，震撼社會。表面看似個別學生誤觸，實則暴露國家關鍵基礎設施資安防線的結構性破口。若僅聚焦個人責任，將掩蓋制度失靈的本質；高鐵被盜接，並非意外，而是制度鬆動的結果。

高鐵不只是交通工具，更是國家關鍵基礎設施的重要一環。本次事件不僅涉及訊號竊聽，更進一步出現參數複製、身分冒用與緊急告警觸發，迫使列車停駛。這已非單純資安事件，而是直接衝擊行車安全，甚至可能升高為公共危險與國安風險。當攸關數百萬人運輸安全的通訊系統，能被外部設備掃描、介入，其問題不在偶發疏失，而是長期累積的制度鬆動。

關鍵不在嫌犯背景或是否「誤觸」，而在於：系統為何能被接近？驗證機制是否流於形式？加密與密碼是否久未更新？異常訊號能否即時辨識與阻擋？若連高鐵這類高規格系統都存在被複製、冒用的風險，其他公共運輸與關鍵設施的防護強度，更令人憂心。

更嚴重的是，事件揭示政府長期忽視「通訊層資安」。過去資安討論多集中於網站攻擊與個資外洩，卻忽略通訊系統才是實體運作的核心。一旦通訊被滲透，影響的不只是資料，而是列車運行、號誌控制、救災指揮，甚至醫療與能源調度。這已非假設，而是正在發生的風險。

因此，本案不應止於個案偵辦。若僅追究刑責、修補單一漏洞，無異於頭痛醫頭。行政部門必須正視：關鍵通訊系統的資安設計與管理，已落後於威脅環境。設備老舊、驗證僵化、更新不足、跨系統監測缺位，皆屬長期結構問題。

當務之急，是啟動國家層級的全面體檢。首先，建立跨部會「關鍵通訊資安稽核機制」，對高鐵、台鐵、捷運、機場、港口、電力與醫療系統，實施定期壓力測試與模擬駭客攻擊演練，而非流於書面檢查。其次，將關鍵通訊系統納入國安等級管理，統一加密標準、身分驗證與更新頻率，避免各自為政。再者，調整公共採購制度，將資安維護、弱點通報與即時更新能力列為必要條件，而非僅重價格與初期功能。

同時，應建立即時監測與異常阻斷機制，使未授權訊號在進入系統前即被辨識與隔離，而非等到觸發告警後才被動應變。否則，即使多重驗證存在，只要關鍵參數可被複製，整體防線仍形同虛設。

本案亦提醒，技術能力若缺乏法治邊界，將迅速轉化為風險。對資通訊愛好者，應強化科技倫理與法律教育，釐清「可為」與「不可為」。但更根本的，仍是制度防線必須先行到位，國家不能將公共安全寄託於個人自律。

高鐵急停，所幸未釀傷亡，並非制度完善，而是僥倖。若治理仍停留在事後補破網，終將追不上風險演變。真正問題不在這次發生什麼，而是類似漏洞是否仍潛伏於其他關鍵系統。高鐵資安失守，不只是單一事件，而是一記國安警鐘；問題已不在列車會不會再停，而是國家是否準備好承受下一次風險。屆時受衝擊的，恐將不只是列車，而是整體公共安全與治理信任。

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