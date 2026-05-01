吉隆坡機場國旗爭議 駐馬代表盼馬來西亞找出解方

馬來西亞2024年12月間遮蓋吉隆坡機場自動通關看板的中華民國國旗，台灣雖能使用自動通關，但引發辨識不清爭議。駐馬代表連玉蘋指出，希望馬來西亞儘快找出其它方式，使相關標示清楚明確，便利台灣民眾通行。

馬來西亞台灣商會聯合總會昨天舉行第18屆第3次理監事會議。駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋會後接受中央社提問，回應吉隆坡機場國旗遭遮蓋一事。

馬來西亞2024年6月增加36個低風險國家和地區旅客使用出入境自動通關，包括台灣，吉隆坡機場當時以醒目標示，把中華民國國旗與其他國家並列。

但同年12月間國旗就遭遮蓋。大馬外交部當時回應，這項變更並不影響台灣旅客使用自動入出境資格，仍可快速通關。

連玉蘋指出，台灣肯定大馬開放自動通關，但是「這個好處不能因為『特定國家』壓力就撤除相關標示」。從實務觀察，台灣民眾抵達機場後，會先觀察是否能使用自動通關。如果標示問題造成人民不便，也會妨礙兩國人民實質往來。

連玉蘋並說，標示要更清楚明白，不要讓台灣民眾在海關和自動通關間奔波，否則沒有意義，也浪費大家的時間，傷害台灣人民對大馬的觀感。

她受訪強調，今年是馬來西亞旅遊年，台灣非常熱切地希望響應，但仍盼大馬盡快找出其它方式，讓「標示」能夠清楚明白，方便台灣民眾便利地進出。

有關吉隆坡機場自動通關看板遮蓋中華民國國旗，迭有台灣旅客反映通關過程標示不夠明確，也有民眾透過電子郵件向機場表達不滿，盼相關標示能進一步改善，減少通關過程中的不便。