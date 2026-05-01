快訊

地牛翻身！20:39宜蘭外海發生規模6.1地震 多縣市有感搖晃

連假首日傳火災！深坑老街雜貨店冒濃煙 消防急出動19分鐘撲滅火勢

疑疲勞失控…高雄男購物返家駕車撞3行人2騎士 68歲婦傷重死亡

聽新聞
0:00 / 0:00

吉隆坡機場國旗爭議 駐馬代表盼馬來西亞找出解方

中央社／ 吉隆坡1日專電

馬來西亞2024年12月間遮蓋吉隆坡機場自動通關看板的中華民國國旗，台灣雖能使用自動通關，但引發辨識不清爭議。駐馬代表連玉蘋指出，希望馬來西亞儘快找出其它方式，使相關標示清楚明確，便利台灣民眾通行。

馬來西亞台灣商會聯合總會昨天舉行第18屆第3次理監事會議。駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋會後接受中央社提問，回應吉隆坡機場國旗遭遮蓋一事。

馬來西亞2024年6月增加36個低風險國家和地區旅客使用出入境自動通關，包括台灣，吉隆坡機場當時以醒目標示，把中華民國國旗與其他國家並列。

但同年12月間國旗就遭遮蓋。大馬外交部當時回應，這項變更並不影響台灣旅客使用自動入出境資格，仍可快速通關。

連玉蘋指出，台灣肯定大馬開放自動通關，但是「這個好處不能因為『特定國家』壓力就撤除相關標示」。從實務觀察，台灣民眾抵達機場後，會先觀察是否能使用自動通關。如果標示問題造成人民不便，也會妨礙兩國人民實質往來。

連玉蘋並說，標示要更清楚明白，不要讓台灣民眾在海關和自動通關間奔波，否則沒有意義，也浪費大家的時間，傷害台灣人民對大馬的觀感。

她受訪強調，今年是馬來西亞旅遊年，台灣非常熱切地希望響應，但仍盼大馬盡快找出其它方式，讓「標示」能夠清楚明白，方便台灣民眾便利地進出。

有關吉隆坡機場自動通關看板遮蓋中華民國國旗，迭有台灣旅客反映通關過程標示不夠明確，也有民眾透過電子郵件向機場表達不滿，盼相關標示能進一步改善，減少通關過程中的不便。

中央社 中華民國 馬來西亞

延伸閱讀

外媒爆賴清德請求過境德、捷遭拒 國民黨團：外交重挫

外國女友來台「買爆MIT」！網見清單1物驚訝：在大馬到底多紅？

福建開放上海居民赴金馬 梁文傑：金馬衝擊較小、相對可控

陸客來了 金門新旅運中心五一大考驗 小三通單日湧4135人

相關新聞

川普對伊朗用兵60天大限到期 防長新解「停火即暫停」

美國與伊朗的戰爭原預期將在5月1日屆滿60天，除非國會宣戰或授權使用武力，否則美國總統川普依法須撤回美軍。不過，川普政府主張，當前持續中的停火已讓60天期限「停止計時」，此說法引發民主黨強烈反彈。NB

送餐數十年 統一超商：需要溫暖便當的人，不只在偏鄉

每天早上，走進巷口超商買杯咖啡和麵包，成了台灣人日常的畫面；結帳離開時，順手將零錢投入捐款箱，一個看似微不足道的動作，經過長時間累積，卻成為一股穩定支撐上百個社福團體的公益力量。 今年獲得2026聯經

被剝兩層皮！社會保險保費 民團籲免稅

五月報稅季到來，教團與朝野立委指出，現行制度將具強制性的社會保險與商業保險併入同一列舉扣除額，未反映兩者性質差異，導致合併計算後形成不公平現象，呼籲立法院盡速完成「所得稅法」修法，將第一層的勞保、公教

歷史上的今天／1959年美軍顧問團茶會 蔣中正晤美副助卿

1959年5月1日，美軍顧問團成立八周年紀念日茶會，下午在陽明山國防研究院庭園內舉行，當時正訪問台灣的美國副助理國務卿柏森斯也有出席，由時任駐華大使莊萊德陪同，晉見當時的總統蔣中正。

種樹加入ESG綠色公益 賴總統指示研議獎助機制

賴清德總統30日主持「氣候變遷委員會」第七次委員會議。有關綠蔭計畫，他請環境部與金管會、財政部、經濟部、文化部、國發會等部會，研議相關獎助機制，引領民間企業將ESG資源，系統性地投入綠色公益。氣候變遷

總統府氣候委員盼揭「重啟核電」核心資訊 賴總統這樣說

總統府30日召開「氣候變遷委員會」第七次委員會議，五位民間委員在會中提出「守護能源轉型2.0 緊急行動方案」，訴求能源資訊平台揭露核電評估核心資訊。賴清德總統於會中表示，對於核能議題，政府一樣主張三個

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。