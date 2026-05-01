影／五一勞工大遊行走上街頭怒吼 勞退20年不動、淨零壓力夾擊

今天五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會、逾4000名勞工走上街頭，串聯台北同步發聲，訴求勞退提高與淨零轉型顧勞工的兩大訴求；勞團指出，勞退20年仍維持6%提撥比例，早已追不上物價，另憂心碳費與減碳政策成本轉嫁，籲政府補助企業，避免衝擊勞工權益。

高雄市產業總工會理事長林順基指出，勞退新制2005年上路，政府原本承諾10年檢討，至今已20年未動，這次串聯北高行動，就是要讓中央正視勞工的焦慮與憤怒，提出提撥比例逐步調高至12%的具體訴求。

中鋼工會理事長楊乙記呼應，6%提撥長年未調整，已變相削弱退休保障，應透過修法設定逐年調升機制；針對淨零轉型衝擊，他認為高雄以鋼鐵、石化等傳統產業為主，企業需繳碳費又要投入設備減碳，成本大增，恐影響營收，進而壓縮薪資與福利，最終轉嫁到勞工身上，他強調減碳不應由勞資承擔，籲政府提供配套與補助，確保勞工權益不受影響。

漢翔航空工會理事長于正道也說，政府推動淨零轉型，應投入研發發展高效能與綠能技術，落實「國機國造」，反對關鍵裝備向國外採購，把機會留在台灣以留住技術與人才，面對缺工問題，別只依賴移工，應透過穩定訂單與擴大內需，促進薪資成長。

縣市長選戰升溫，藍、綠兩黨市長參選人也到場聲援。國民黨立委柯志恩感嘆，過去大家常說國民黨站在資方，但台灣上千萬勞工用選票做出選擇，結果國民黨下台，如今民進黨執政，一直說「勞工是心中最軟的一塊」，卻多年未調整勞退比例，10年後勞工還是被逼走上街頭，上街喊一樣的訴求。

柯志恩砲轟，勞退6%已經20年沒調整，早就跟不上現實，政府沒有真正替勞工著想，勞保問題也拖很久沒處理；此外，高雄鋼鐵、石化產業在淨零政策下壓力很大，淨零公正轉型委員會卻沒有在地勞工代表，她主張未來碳費、碳稅等政策應納入高雄聲音，讓「高雄人說了算」，並檢討派遣與資遣制度，強化勞工保障。

民進黨參選人立委賴瑞隆表示，這次勞工提出的勞退訴求，將向中央爭取檢討，他提及當年在勞委會推動6%提撥上路，至今已經20年，雖有一定保障，但物價上漲，確實需要調整，未來推動修法讓勞退提撥逐步提高，讓勞工退休更有保障。

針對淨零碳排轉型，他坦言，高雄鋼鐵、石化產業壓力很大，也會一併爭取中央資源，協助產業與勞工轉型，確保工作權不受影響。

今天五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會、逾4000名勞工走上街頭。記者劉學聖／攝影

藍、綠兩黨市長參選人柯志恩、賴瑞隆也到場聲援。記者劉學聖／攝影

今天五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會、逾4000名勞工走上街頭。記者郭韋綺／攝影

五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會理事長集結上街力爭提高勞退提撥率。記者郭韋綺／攝影

藍綠兩黨高雄市長參選人柯志恩、賴瑞隆，及多名區域立委、議員到場聲援，加入大遊行行列。記者劉學聖／攝影