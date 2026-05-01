快訊

國民黨為翻轉屏東 高層令藍委下周送周典論條款出委

夫妻8年緣盡！三立美女主播無預警宣布離婚 尪疑涉違法

聽新聞
0:00 / 0:00

影／五一勞工大遊行走上街頭怒吼 勞退20年不動、淨零壓力夾擊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
今天五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會、逾4000名勞工走上街頭。記者郭韋綺／攝影
今天五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會、逾4000名勞工走上街頭。記者郭韋綺／攝影

今天五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會、逾4000名勞工走上街頭，串聯台北同步發聲，訴求勞退提高與淨零轉型顧勞工的兩大訴求；勞團指出，勞退20年仍維持6%提撥比例，早已追不上物價，另憂心碳費與減碳政策成本轉嫁，籲政府補助企業，避免衝擊勞工權益。

高雄市產業總工會理事長林順基指出，勞退新制2005年上路，政府原本承諾10年檢討，至今已20年未動，這次串聯北高行動，就是要讓中央正視勞工的焦慮與憤怒，提出提撥比例逐步調高至12%的具體訴求。

中鋼工會理事長楊乙記呼應，6%提撥長年未調整，已變相削弱退休保障，應透過修法設定逐年調升機制；針對淨零轉型衝擊，他認為高雄以鋼鐵、石化等傳統產業為主，企業需繳碳費又要投入設備減碳，成本大增，恐影響營收，進而壓縮薪資與福利，最終轉嫁到勞工身上，他強調減碳不應由勞資承擔，籲政府提供配套與補助，確保勞工權益不受影響。

漢翔航空工會理事長于正道也說，政府推動淨零轉型，應投入研發發展高效能與綠能技術，落實「國機國造」，反對關鍵裝備向國外採購，把機會留在台灣以留住技術與人才，面對缺工問題，別只依賴移工，應透過穩定訂單與擴大內需，促進薪資成長。

縣市長選戰升溫，藍、綠兩黨市長參選人也到場聲援。國民黨立委柯志恩感嘆，過去大家常說國民黨站在資方，但台灣上千萬勞工用選票做出選擇，結果國民黨下台，如今民進黨執政，一直說「勞工是心中最軟的一塊」，卻多年未調整勞退比例，10年後勞工還是被逼走上街頭，上街喊一樣的訴求。

柯志恩砲轟，勞退6%已經20年沒調整，早就跟不上現實，政府沒有真正替勞工著想，勞保問題也拖很久沒處理；此外，高雄鋼鐵、石化產業在淨零政策下壓力很大，淨零公正轉型委員會卻沒有在地勞工代表，她主張未來碳費、碳稅等政策應納入高雄聲音，讓「高雄人說了算」，並檢討派遣與資遣制度，強化勞工保障。

民進黨參選人立委賴瑞隆表示，這次勞工提出的勞退訴求，將向中央爭取檢討，他提及當年在勞委會推動6%提撥上路，至今已經20年，雖有一定保障，但物價上漲，確實需要調整，未來推動修法讓勞退提撥逐步提高，讓勞工退休更有保障。

針對淨零碳排轉型，他坦言，高雄鋼鐵、石化產業壓力很大，也會一併爭取中央資源，協助產業與勞工轉型，確保工作權不受影響。

今天五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會、逾4000名勞工走上街頭。記者劉學聖／攝影
今天五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會、逾4000名勞工走上街頭。記者劉學聖／攝影

藍、綠兩黨市長參選人柯志恩、賴瑞隆也到場聲援。記者劉學聖／攝影
藍、綠兩黨市長參選人柯志恩、賴瑞隆也到場聲援。記者劉學聖／攝影

今天五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會、逾4000名勞工走上街頭。記者郭韋綺／攝影
今天五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會、逾4000名勞工走上街頭。記者郭韋綺／攝影

五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會理事長集結上街力爭提高勞退提撥率。記者郭韋綺／攝影
五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會理事長集結上街力爭提高勞退提撥率。記者郭韋綺／攝影

藍綠兩黨高雄市長參選人柯志恩、賴瑞隆，及多名區域立委、議員到場聲援，加入大遊行行列。記者劉學聖／攝影
藍綠兩黨高雄市長參選人柯志恩、賴瑞隆，及多名區域立委、議員到場聲援，加入大遊行行列。記者劉學聖／攝影

高雄逾4000名勞工走上街頭爭取提高勞退提撥率至12%。記者劉學聖／攝影
高雄逾4000名勞工走上街頭爭取提高勞退提撥率至12%。記者劉學聖／攝影

薪資 台北 台船

延伸閱讀

影／五一遊行高雄4000人上街 高喊勞退要提高

給11.5萬勞退舊制勞工保障 吳思瑤倡：提前結算一次入帳

勞動處境20年未改善 社工盼社安網全面改革

大專教職員工五一勞動節上街 工會提調升私校退撫等4大訴求

相關新聞

影／五一勞工大遊行走上街頭怒吼 勞退20年不動、淨零壓力夾擊

今天五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會、逾4000名勞工走上街頭，串聯台北同步發聲，訴求勞退提高與淨零轉型顧勞工的兩大訴求；勞團指出，勞退20年仍維持6%提撥比例，早已追不

川普對伊朗用兵60天大限到期 防長新解「停火即暫停」

美國與伊朗的戰爭原預期將在5月1日屆滿60天，除非國會宣戰或授權使用武力，否則美國總統川普依法須撤回美軍。不過，川普政府主張，當前持續中的停火已讓60天期限「停止計時」，此說法引發民主黨強烈反彈。NB

送餐數十年 統一超商：需要溫暖便當的人，不只在偏鄉

每天早上，走進巷口超商買杯咖啡和麵包，成了台灣人日常的畫面；結帳離開時，順手將零錢投入捐款箱，一個看似微不足道的動作，經過長時間累積，卻成為一股穩定支撐上百個社福團體的公益力量。 今年獲得2026聯經

被剝兩層皮！社會保險保費 民團籲免稅

五月報稅季到來，教團與朝野立委指出，現行制度將具強制性的社會保險與商業保險併入同一列舉扣除額，未反映兩者性質差異，導致合併計算後形成不公平現象，呼籲立法院盡速完成「所得稅法」修法，將第一層的勞保、公教

歷史上的今天／1959年美軍顧問團茶會 蔣中正晤美副助卿

1959年5月1日，美軍顧問團成立八周年紀念日茶會，下午在陽明山國防研究院庭園內舉行，當時正訪問台灣的美國副助理國務卿柏森斯也有出席，由時任駐華大使莊萊德陪同，晉見當時的總統蔣中正。

種樹加入ESG綠色公益 賴總統指示研議獎助機制

賴清德總統30日主持「氣候變遷委員會」第七次委員會議。有關綠蔭計畫，他請環境部與金管會、財政部、經濟部、文化部、國發會等部會，研議相關獎助機制，引領民間企業將ESG資源，系統性地投入綠色公益。氣候變遷

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。