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種樹加入ESG綠色公益 賴總統指示研議獎助機制

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府召開「氣候變遷委員會」第七次委員會議。圖／總統府提供
總統府召開「氣候變遷委員會」第七次委員會議。圖／總統府提供

賴清德總統30日主持「氣候變遷委員會」第七次委員會議。有關綠蔭計畫，他請環境部金管會、財政部、經濟部文化部、國發會等部會，研議相關獎助機制，引領民間企業將ESG資源，系統性地投入綠色公益。氣候變遷委員會委員曹世綸、賴博司都表達贊成。

賴總統指出，「氣候調適綠蔭倍增計畫」，為了確保具備長期執行的穩定性，請環境部與農業部、內政部等相關部會，完備「國土綠蔭」制度，除了檢討、修訂相關法規，也研議制訂專法的可行性，並永續推動。也要參考國際經驗，將未來氣候情境納入長期規劃與資源配置。

賴總統說，都市林是專業且龐大的國家調適工程，請行政院副院長鄭麗君督導、由環境部統籌，與相關部會合作，建立專責的組織、配置專業人力、穩定財務資源，也要結合地方政府，共同將「綠蔭倍增」，納入在地治理重點項目，逐步投入相對應的資源與維護人力。

他也說，要持續在專業治理的基礎上，匯聚深厚的人文與社會能量。請環境部，持續廣邀專家學者以及民間企業團體的參與，汲取寶貴經驗，並且與金管會、財政部、經濟部、文化部、國發會等部會，研議相關獎助機制，引領民間企業將ESG資源，系統性地投入綠色公益。

賴總統也說，感謝行政院「水及流域永續推動小組」，多次跨部會研商完成的行動計畫。他請經濟部主責統籌相關部會，依循證治理原則，精準配置資源，投入流域的系統化韌性建設。流域治理應該在既有硬體工程的基礎上，進一步整合「以自然為本的解決方案（NbS）」為核心政策。

會中，國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，半導體產業協會旗下設有半導體氣候聯盟，也推動相關植樹與環境行動計畫。他認為，環境部提出綠地計畫，有助於讓企業更清楚對接政府政策，也能促進產業界將減碳、調適與社會責任具體落實在城市環境之中。

工業區廠商聯合總會榮譽理事長賴博司表示，氣候變遷調適是跨領域議題，對於環境部規劃設立國家氣候變遷韌性中心、串聯各部會資源，工業區總會表達肯定與樂見。他指出，「都市調適」相當複雜，種樹只是其中一環，關鍵在於如何與都市計畫、基礎建設結合，達到最大效率利用。

賴博司也建議，若政府希望鼓勵企業參與綠化，相關配套應兼顧公益性、透明性與可衡量成果，讓企業投入能與地方需求、環境效益相互連結。

金管會 經濟部 文化部 賴清德 氣候變遷 ESG 環境部

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