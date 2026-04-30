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總統府氣候委員盼揭「重啟核電」核心資訊 賴總統這樣說

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統表示，對於核能議題，政府一樣主張三個原則，而正確資訊的共享是社會溝通重要的一環，政府會持續來加強。圖／總統府提供
賴清德總統表示，對於核能議題，政府一樣主張三個原則，而正確資訊的共享是社會溝通重要的一環，政府會持續來加強。圖／總統府提供

總統府30日召開「氣候變遷委員會」第七次委員會議，五位民間委員在會中提出「守護能源轉型2.0 緊急行動方案」，訴求能源資訊平台揭露核電評估核心資訊。賴清德總統於會中表示，對於核能議題，政府一樣主張三個原則，而正確資訊的共享是社會溝通重要的一環，政府會持續來加強。

五位民間委員於會前提出聯合聲明，指出三項具體行動建議，訴求能源資訊平台揭露與重啟核電「三原則」相關資訊，並說明能源轉型2.0對韌性家園重要性，及應對中東戰事等進行能源安全情境推演。

對此，總統府發言人郭雅慧於會後表示，確實現場有五位委員，他們在臨時提案的時候提出「守護能源轉型2.0」行動方案。先發言的是趙家緯委員，趙提到行動方案有三個項目，首先希望能有能源資訊平台，把相關資訊全部彙整，能源「三原則」也可以有進一步相關討論。

郭雅慧轉述，趙家緯第二個建議，希望參考全社會防衛韌性已經開過大型的論壇，國家氣候變遷對策委員會應該也要仿效。第三個建議，希望接下來氣候變遷委員會，也要跟全社會防衛韌性有聯席會議，藉由委員會聯席的討論，能夠有一些演練，也有一些互相的交換經驗交流。

郭雅慧提到，除了行動方案，李根政委員另分享了一些去核三說明會聽到的狀況，並且談及綠電發展除了要排除法規障礙，也希望政府要加大力道提高社會的接受度。關於這部分，賴總統在現場聽了幾位委員的想法後，也表達裁示。

賴總統指出，關於核能議題，政府主張一樣都是「核安無虞、核廢有解、社會有共識」這三個原則。當然正確資訊共享很重要，正確資訊的共享是社會溝通重要的一環，政府會持續來加強。至於委員提議兩個委員會聯席，他請行政院副秘書長張敦涵召集相關人員研議，多溝通討論。

至於是否採納改進「能源資訊平台」的建議，環境部長彭啓明表示，李根政委員今天會中坦言，核三重啟評估報告700多頁，似乎他們在公聽會裡面大概也沒什麼人在看，可能一、兩個人在看而已。核三重啟評估報告最近才出來，他本身也還沒看到。

彭啓明說，他會跟同仁討論，在「能源資訊平台」把核三重啟報告轉換成公開訊息，讓大家讀得懂。因為報告很厚，700多頁可能沒有人想要完整讀完，沒有那個時間。這部分，他會請團隊把相關資訊放在由環境部主導的能源資訊平台上，能夠讓大家理解、可以討論。

對於五位委員建議「能源轉型 2.0」是否可以有公開論壇，彭啓明指出，今天他有跟張惇涵交換意見，可以來檢討。至於跨委員會聯席，之前有開過一次環境部跟衛福部，針對國人健康跟氣候變遷的關係，也有經驗可以來做這樣的事情，這部分也沒問題。

彭啓明提到，未來幾個公開的資訊，環境部都會再更新。核三重啟評估報告其實是上個月才出來，環境部可能還沒有更新到，因為最近這一個月都在忙著在處理「總預算」的事情。他會請團隊再把報告內容簡化，變成公開，可以讓大家來討論。兩個委員會聯席也會來做。

總統府 賴清德 氣候變遷 核能

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