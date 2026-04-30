在台緬甸人被迫限期離境？ 移民署曝：被查獲逾期停留或非法工作

緬甸軍政府2021年發動政變，釀緬甸人民流亡海外，據統計，目前有8115名在台緬甸人，台灣人權促進會今與台緬公民協會等團體到內政部外抗議，稱台灣政府沒提供政治庇護，還要求限期離境、驅除出境，移民署澄清非事實，透露不少陳情人是因被查獲逾期停留或非法工作，強調協助真正需受保護者的立場不變。

移民署說，接獲當事人陳情後，會安排訪談當事人並就所獲資料諮詢外部專家學者意見，再邀相關部會共同審認，絕無罔顧當事人訴求。

針對主張「返回其母國恐受迫害」的陳情人，移民署在現行法規框架下，採取行政調查、諮詢外部專家學者意見、跨部會會議研商等三階段審認程序，若審認通過即提供適當協處。

惟經彙集外部專家學者意見，認為陳情人多已逾期停留或非法工作被查獲後才提出陳情，也沒有提出返國將受到迫害的切身相關具體事證，甚至有多次往返母國的紀錄，皆不符國際上認定需受保護者之判斷原則。對已提起訴願者，會尊重他們依法所享有的權利，將依訴願決定結果續處，符合法治原則。

移民署強調，對於合法來台及願意遵守我國法規者，均表歡迎， 如同各國對外來人口的管理，本於綜合國家安全及社會資源之公平分配，以及人權保障等面向，求取兼顧平衡；若確有需要協處之個案，也會同相關機關以符合法規方式，盡力提供協助，保障人權。