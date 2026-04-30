從5處到50處！臺中公托倍倍增 用城市的愛陪孩子長大

「那天，我第一次放心把孩子交給別人。」

清晨七點，太平長億好宅的走廊裡，傳來一陣輕輕的笑聲。年輕媽媽小芸抱著剛滿一歲的孩子，站在公托門口，孩子伸出小手揮著，像是在和媽媽說「等一下見」，門打開，托育人員溫柔接過孩子，輕聲安撫，小芸才安心轉身，走向一天的忙碌，曾經，她為了托育問題輾轉難眠，甚至一度考慮離職，如今卻能在同一個社區裡放心送托，她說「不是把孩子交出去，而是把安心找回來，這一扇門，不只是公托的入口，更是許多家庭重新平衡生活的起點。」因為公托倍增，讓「養得起、顧得到」不再只是口號，而是真實發生在臺中每一個角落的日常。

孩子被輕輕接過時露出的笑容，是新手父母最大的安心感。 圖／臺中市政府社會局提供

「過去夫妻倆為了找托嬰中心跑遍整個區域，不僅費用高昂，名額更是一位難求。如今公托就在市場樓上，不僅地點便利、費用親民，孩子每天還能在安全、明亮的空間裡成長，育兒，終於可以不再孤軍奮戰了」，這段來自西屯區何安公托，科技業上班族爸爸的分享，令人印象深刻。這樣的轉變，正在各地悄悄萌生，像是在霧峰國中內設立的公托，面對當地年輕人口外流的困境，校方與市府合作，將原本的熱音教室改造為托育空間，以雲霧繚繞的山峰為意象，貼近自然、大地的概念為主題，讓孩子在自然氛圍中成長，而這臺中市第一處設立在國中的公托，不僅減輕了新手爸媽養育負擔，也讓年輕家庭願意留在家鄉發展，「有了公托做後盾，我們真的比較敢留下來。」一位送托的家長充滿信心的分享心中想法。

對不少家長來說，公托不只是「有地方可以送托」，更是讓生活重新回到穩定節奏的重要支持。 圖／臺中市政府社會局提供

這份體貼支持，來自臺中市對在地需求的細膩看見，也來自對空間活化的創新思維，像是位於大安國小內的大安社區公共托育家園，原本是自然專科教室，在學校與地方鄉親支持下，轉變成陪伴孩子成長的溫暖天地，設在校園中的公托，不僅有校方守衛管控進出，守護孩子安全，還能運用操場、籃球場等寬廣戶外空間，幫助幼兒大肌肉發展，讓孩子在安心環境裡自在探索。西屯鵬程公托則設在社區活動中心，樓下是社區長者關懷據點，樓上是孩子的成長空間，老少共融成為日常風景，就有工作人員說，開幕當天，當地里長還煮湯圓請大家吃，一起歡慶托嬰中心的誕生及進駐，為活動中心帶來不同的新氣象與活力。還有像大雅公托，從閒置市場空間轉型而來，施工期間經常有里民自發關心進度，只為早日迎來這個「等很久的地方」，這些空間的再生，不只是硬體的改造，更是社區情感的重新凝聚，讓每一處公托都帶著在地故事與溫度。

臺中市公托最動人的地方，在於它總能融入地方特色，長出屬於自己的溫暖模樣。 圖／臺中市政府社會局提供

臺中市公托最動人的地方，在於它總能融入地方特色，長出屬於自己的溫暖模樣。 圖／臺中市政府社會局提供

除了校園、活動中心與市場空間，臺中市也善用社會住宅打造更完整的照顧支持系統。例如太平長億公托，利用新建好宅空間設置，以「埕」作為設計核心，重現傳統合院中鄰里互助、彼此照應的溫暖情感，打造現代版的「好厝邊」，方便好宅住戶及周邊居民就近送托，好宅內還規劃全齡日照中心與社會服務站，讓不同年齡層都能獲得支持，形成多元共融的照顧網絡；梧棲三民公托則位於海線第一座社會住宅內，除了公托，還結合身障小作所、長照服務與社會福利站，提供全齡、全方位的福利服務，這樣的規劃，讓「住得近、顧得到、彼此照應」成為可能，也把照顧直接刻進城市治理的DNA。

位於社宅內的公托結合身障小作所、長照服務與社會福利站，提供全齡、全方位的福利服務。 圖／臺中市政府社會局提供

除了運用公有餘裕空間及配合社會住宅設置公托，臺中市也自行興建福利館，整合公托、親子館友善育兒設施資源，並依館舍所在區域需求提供綜合性社會福利。例如烏日綜合社會福利館，公托提供托育照顧服務，親子館提供幼兒遊玩空間，亦有早療、婦女及新住民培力中心等服務進駐；神岡兒少家庭福利館，整合親子館與公托功能，並以家的開始為設計發想，外觀有各式各樣顏色的小房子，照顧神岡區育兒家庭；大肚兒少家庭福利館除了提供親子館與公托功能，另設置家庭福利服務中心，滿足家庭多元需求；南區兒少家庭福館則是1樓設置公托，2樓設置親子館，3樓則身心障礙需求評估服務中心，營造共融有愛的環境。

臺中市神岡兒少家庭福利館，外觀生動活動的小房子，延續家庭照顧及溫馨，友善育兒環境。 圖／臺中市政府社會局提供

臺中市大肚兒少家庭福利館，1樓親子館、2樓公托、3樓家庭福利服務中心，除提供育有未滿6歲幼兒家庭服務，亦可提供家庭社會福利諮詢。 圖／臺中市政府社會局提供

事實上，臺中市公托的快速成長，背後是持續推動政策的堅定決心，盧秀燕市長於107年上任時，全市29區僅有5處公托，收托人數僅163人，為減輕育兒家庭負擔，市府跨局處合作，盤點並活化公有閒置空間，包括學校、社區活動中心、公有市場與社會住宅等，逐步打造在地化托育網絡，如今公托已達50處，成長10倍，收托人數也提升至1,539人，讓更多家庭受惠。更重要的是，臺中市公托收費為六都最平價，每月8,500元，扣除7,000元托育補助後，家長每月僅需負擔1,500元，對育兒家庭來說，是非常有感的支持，省下一筆開銷的同時，也為許多年輕父母在生養規劃上注入勇氣，照顧品質同樣有感，公托採1位托育人員照顧4名幼兒的配置，優於全國1比5的規定，照顧品質同樣有感，每個孩子都能得到更多關注與更細緻的照顧，從費用到品質，從設點到空間規劃，臺中市公托不斷證明，一座城市若真正把孩子放在心上，就會用實在的作為，成為家庭堅實的依靠。

臺中公托師生比優於全國規定，讓每個孩子都能被細心照顧。 圖／臺中市政府社會局提供

從5處到50處，倍增的不只是數量，更是一座城市對下一代的用心；成長的不只是人數，更是無數家庭對未來的信心，從一間間明亮的公托教室，到孩子們自在奔跑的笑聲，再到家長放心工作的背影，臺中正在用最溫柔的方式，傾聽回應每一個家庭的期待。

每一處據點，都像是一盞溫暖的燈，照亮育兒路上的不安與疲憊，從校園到市場、從社區到社宅，這些空間共同編織成的，是這座城市最溫柔的包圍網。

臺中市用一處又一處公托，把愛放進社區、放進校園、放進市場，也放進每個家庭最需要幫忙的時刻。 圖／臺中市政府社會局提供

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