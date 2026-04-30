快訊

生活逾10年…陸籍生繁星上台大無法就讀 父親：小兒子也在台讀高一

今晚起水氣減少…桃園以北周末高溫飆33度 下周一各地有雨

台史互動再+1！史瓦帝尼特使晉見賴總統 親邀適當時機訪問

聽新聞
0:00 / 0:00

從5處到50處！臺中公托倍倍增 用城市的愛陪孩子長大

文／ 臺中市政府社會局提供

「那天，我第一次放心把孩子交給別人。」

清晨七點，太平長億好宅的走廊裡，傳來一陣輕輕的笑聲。年輕媽媽小芸抱著剛滿一歲的孩子，站在公托門口，孩子伸出小手揮著，像是在和媽媽說「等一下見」，門打開，托育人員溫柔接過孩子，輕聲安撫，小芸才安心轉身，走向一天的忙碌，曾經，她為了托育問題輾轉難眠，甚至一度考慮離職，如今卻能在同一個社區裡放心送托，她說「不是把孩子交出去，而是把安心找回來，這一扇門，不只是公托的入口，更是許多家庭重新平衡生活的起點。」因為公托倍增，讓「養得起、顧得到」不再只是口號，而是真實發生在臺中每一個角落的日常。

孩子被輕輕接過時露出的笑容，是新手父母最大的安心感。 圖／臺中市政府社會局提供
孩子被輕輕接過時露出的笑容，是新手父母最大的安心感。 圖／臺中市政府社會局提供

「過去夫妻倆為了找托嬰中心跑遍整個區域，不僅費用高昂，名額更是一位難求。如今公托就在市場樓上，不僅地點便利、費用親民，孩子每天還能在安全、明亮的空間裡成長，育兒，終於可以不再孤軍奮戰了」，這段來自西屯區何安公托，科技業上班族爸爸的分享，令人印象深刻。這樣的轉變，正在各地悄悄萌生，像是在霧峰國中內設立的公托，面對當地年輕人口外流的困境，校方與市府合作，將原本的熱音教室改造為托育空間，以雲霧繚繞的山峰為意象，貼近自然、大地的概念為主題，讓孩子在自然氛圍中成長，而這臺中市第一處設立在國中的公托，不僅減輕了新手爸媽養育負擔，也讓年輕家庭願意留在家鄉發展，「有了公托做後盾，我們真的比較敢留下來。」一位送托的家長充滿信心的分享心中想法。

對不少家長來說，公托不只是「有地方可以送托」，更是讓生活重新回到穩定節奏的重要支持。 圖／臺中市政府社會局提供
對不少家長來說，公托不只是「有地方可以送托」，更是讓生活重新回到穩定節奏的重要支持。 圖／臺中市政府社會局提供

這份體貼支持，來自臺中市對在地需求的細膩看見，也來自對空間活化的創新思維，像是位於大安國小內的大安社區公共托育家園，原本是自然專科教室，在學校與地方鄉親支持下，轉變成陪伴孩子成長的溫暖天地，設在校園中的公托，不僅有校方守衛管控進出，守護孩子安全，還能運用操場、籃球場等寬廣戶外空間，幫助幼兒大肌肉發展，讓孩子在安心環境裡自在探索。西屯鵬程公托則設在社區活動中心，樓下是社區長者關懷據點，樓上是孩子的成長空間，老少共融成為日常風景，就有工作人員說，開幕當天，當地里長還煮湯圓請大家吃，一起歡慶托嬰中心的誕生及進駐，為活動中心帶來不同的新氣象與活力。還有像大雅公托，從閒置市場空間轉型而來，施工期間經常有里民自發關心進度，只為早日迎來這個「等很久的地方」，這些空間的再生，不只是硬體的改造，更是社區情感的重新凝聚，讓每一處公托都帶著在地故事與溫度。

臺中市公托最動人的地方，在於它總能融入地方特色，長出屬於自己的溫暖模樣。 圖／臺中市政府社會局提供
臺中市公托最動人的地方，在於它總能融入地方特色，長出屬於自己的溫暖模樣。 圖／臺中市政府社會局提供

臺中市公托最動人的地方，在於它總能融入地方特色，長出屬於自己的溫暖模樣。 圖／臺中市政府社會局提供
臺中市公托最動人的地方，在於它總能融入地方特色，長出屬於自己的溫暖模樣。 圖／臺中市政府社會局提供

除了校園、活動中心與市場空間，臺中市也善用社會住宅打造更完整的照顧支持系統。例如太平長億公托，利用新建好宅空間設置，以「埕」作為設計核心，重現傳統合院中鄰里互助、彼此照應的溫暖情感，打造現代版的「好厝邊」，方便好宅住戶及周邊居民就近送托，好宅內還規劃全齡日照中心與社會服務站，讓不同年齡層都能獲得支持，形成多元共融的照顧網絡；梧棲三民公托則位於海線第一座社會住宅內，除了公托，還結合身障小作所、長照服務與社會福利站，提供全齡、全方位的福利服務，這樣的規劃，讓「住得近、顧得到、彼此照應」成為可能，也把照顧直接刻進城市治理的DNA。

位於社宅內的公托結合身障小作所、長照服務與社會福利站，提供全齡、全方位的福利服務。 圖／臺中市政府社會局提供
位於社宅內的公托結合身障小作所、長照服務與社會福利站，提供全齡、全方位的福利服務。 圖／臺中市政府社會局提供

除了運用公有餘裕空間及配合社會住宅設置公托，臺中市也自行興建福利館，整合公托、親子館友善育兒設施資源，並依館舍所在區域需求提供綜合性社會福利。例如烏日綜合社會福利館，公托提供托育照顧服務，親子館提供幼兒遊玩空間，亦有早療、婦女及新住民培力中心等服務進駐；神岡兒少家庭福利館，整合親子館與公托功能，並以家的開始為設計發想，外觀有各式各樣顏色的小房子，照顧神岡區育兒家庭；大肚兒少家庭福利館除了提供親子館與公托功能，另設置家庭福利服務中心，滿足家庭多元需求；南區兒少家庭福館則是1樓設置公托，2樓設置親子館，3樓則身心障礙需求評估服務中心，營造共融有愛的環境。

臺中市神岡兒少家庭福利館，外觀生動活動的小房子，延續家庭照顧及溫馨，友善育兒環境。 圖／臺中市政府社會局提供
臺中市神岡兒少家庭福利館，外觀生動活動的小房子，延續家庭照顧及溫馨，友善育兒環境。 圖／臺中市政府社會局提供

臺中市大肚兒少家庭福利館，1樓親子館、2樓公托、3樓家庭福利服務中心，除提供育有未滿6歲幼兒家庭服務，亦可提供家庭社會福利諮詢。 圖／臺中市政府社會局提供
臺中市大肚兒少家庭福利館，1樓親子館、2樓公托、3樓家庭福利服務中心，除提供育有未滿6歲幼兒家庭服務，亦可提供家庭社會福利諮詢。 圖／臺中市政府社會局提供

事實上，臺中市公托的快速成長，背後是持續推動政策的堅定決心，盧秀燕市長於107年上任時，全市29區僅有5處公托，收托人數僅163人，為減輕育兒家庭負擔，市府跨局處合作，盤點並活化公有閒置空間，包括學校、社區活動中心、公有市場與社會住宅等，逐步打造在地化托育網絡，如今公托已達50處，成長10倍，收托人數也提升至1,539人，讓更多家庭受惠。更重要的是，臺中市公托收費為六都最平價，每月8,500元，扣除7,000元托育補助後，家長每月僅需負擔1,500元，對育兒家庭來說，是非常有感的支持，省下一筆開銷的同時，也為許多年輕父母在生養規劃上注入勇氣，照顧品質同樣有感，公托採1位托育人員照顧4名幼兒的配置，優於全國1比5的規定，照顧品質同樣有感，每個孩子都能得到更多關注與更細緻的照顧，從費用到品質，從設點到空間規劃，臺中市公托不斷證明，一座城市若真正把孩子放在心上，就會用實在的作為，成為家庭堅實的依靠。

臺中公托師生比優於全國規定，讓每個孩子都能被細心照顧。 圖／臺中市政府社會局提供
臺中公托師生比優於全國規定，讓每個孩子都能被細心照顧。 圖／臺中市政府社會局提供

從5處到50處，倍增的不只是數量，更是一座城市對下一代的用心；成長的不只是人數，更是無數家庭對未來的信心，從一間間明亮的公托教室，到孩子們自在奔跑的笑聲，再到家長放心工作的背影，臺中正在用最溫柔的方式，傾聽回應每一個家庭的期待。

每一處據點，都像是一盞溫暖的燈，照亮育兒路上的不安與疲憊，從校園到市場、從社區到社宅，這些空間共同編織成的，是這座城市最溫柔的包圍網。

臺中市用一處又一處公托，把愛放進社區、放進校園、放進市場，也放進每個家庭最需要幫忙的時刻。 圖／臺中市政府社會局提供
臺中市用一處又一處公托，把愛放進社區、放進校園、放進市場，也放進每個家庭最需要幫忙的時刻。 圖／臺中市政府社會局提供

(臺中市政府社會局 廣告)

相關新聞

未提供在台緬人政治庇護？民團怒批「草率驅逐」 移民署發聲

針對台灣人權促進會等多個民團抗議政府未對在台緬人提供政治庇護一事，移民署今天說，絕非事實，當事人陳情後便安排三階段審認程...

從5處到50處！臺中公托倍倍增 用城市的愛陪孩子長大

「那天，我第一次放心把孩子交給別人。」 清晨七點，太平長億好宅的走廊裡，傳來一陣輕輕的笑聲。年輕媽媽小芸抱著剛滿一歲的孩子，站在公托門口，孩子伸出小手揮著，像是在和媽媽說「等一下見」，門打開，托育人員

新聞自由度台灣亞洲第一 中國大陸全球倒數第三

無國界記者組織（RSF）公布2026年世界新聞自由指數，台灣排名第28，仍居亞洲國家之首，中國則因拘留121名記者居全球...

臺中市「特定工廠大師講座」第6場 歡迎踴躍報名

臺中市政府經濟發展局辦理「AI永續大師講座系列」第6場將於5月7日（四）下午2時在東海大學茂榜廳登場，以「新世代的永續創新創業」為主題，聚焦人工智慧與永續發展如何重塑創業模式與產業價值。活動邀請金鐘獎

賴總統：減碳與能源已有基礎 也需氣候調適

賴清德總統30日主持「氣候變遷委員會」第七次委員會議。他表示，過去六次會議，讓政府在減碳與能源基礎上，奠定了穩健的基礎。如果把氣候治理比喻成一場球賽，「減碳」是長期防守，主動出擊則是「調適」。「減碳」

唐獎發布「全球變局下的唐獎觀察」 6月中旬揭曉第七屆唐獎得主

面對全球政經局勢快速變動與科技發展帶來的重大挑戰，唐獎30日發布「全球變局下的唐獎觀察」，回顧過去六屆唐獎得主的重要研究貢獻，並提出2026年與唐獎四大獎項相關的全球十大核心議題，同時預告第七屆唐獎得

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。